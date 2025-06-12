黃之鋒獄中再次被捕 台陸委會籲中共停止打壓民主人士

香港眾志前祕書長黃之鋒。（美聯社）

正在獄中服刑的前香港 眾志秘書長黃之鋒 6日再被拘捕及指控國安罪名，可能面臨終身監禁。台灣陸委會今天呼籲中共 與港府應該停止打壓，不要再對民主人士趕盡殺絕，並提醒台灣民眾「正視中共威脅」。

台灣大陸委員會（陸委會）今天舉行例行記者會，副主委梁文傑針對黃之鋒再被拘捕一事發表聲明與立場。

梁文傑說，黃之鋒今年只有28歲，原來被判4年8個月，還有1年半就能夠出獄，但是現在卻可能面臨終身監禁，台灣政府和國際社會都高度關切，「中共與港府應該停止打壓，不要再對民主人士趕盡殺絕」。

梁文傑表示，今年是反送中事件6週年，港人為追求民主人權，現在面臨中共更嚴厲的高壓統治。這也提醒台灣民眾應該正視中共的威脅，守護民主自由。台灣也會持續強化防線，抵制中共的威權輸出。

香港警務處國家安全處6日表示，在赤柱監獄拘捕了一名28歲男子，他涉嫌違反國安法的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及有組織及嚴重罪行條例的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，隨後證實這名男子就是黃之鋒。

美國國務院7日表達強烈譴責，指這是對香港未來的悲劇性攻擊，證明北京從未打算履行維護香港高度自治的承諾。