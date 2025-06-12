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輕颱蝴蝶預計13日凌晨登陸海南 多地列車將停運

記者陳湘瑾／即時報導
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輕颱「蝴蝶」即將來襲，12日上午，海南三亞的遊艇紛紛提前進港避風。（新華社）
輕颱「蝴蝶」即將來襲，12日上午，海南三亞的遊艇紛紛提前進港避風。（新華社）

中國中央氣象台預估，輕度颱風「蝴蝶」將於13日凌晨至上午登陸海南島南部沿海，屆時可能北上影響海南、廣東、廣西、江西、福建等多省，目前海南島內列車已全部停運。

中國中央氣象台12日17時發布的颱風快訊，今年第一號颱風「蝴蝶」距離海南省三亞市南偏東方向約110公里，預計將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強

蝴蝶預計將於13日凌晨至上午登陸海南島南部沿海後，以每小時約15公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，逐步接近海南島南部沿海，並於13日凌晨至上午登陸上述地區，可能於13日夜間再次登陸廣東西部至廣西沿海，登陸後將轉向東北方向移動，強度逐步減弱。

中國中央氣象台表示，蝴蝶是今年生成的第一個颱風，生成時間明顯較往年偏晚，主要原因是今年4月以來副熱帶高壓整體偏強偏西，導致颱風源地盛行下沉氣流，抑制了熱帶對流的發展，進而抑制颱風生成。此外，今年熱帶輻合帶位置偏南、北移緩慢，使得低層輻合條件不足，導致初颱生成時間延後。

氣象專家提醒，蝴蝶登陸海南島後，可能北上影響海南、廣東、廣西、江西、福建等多省，影響範圍廣、持續時間長、累積雨量大。

海南省海洋預報台12日10時已發布風暴潮藍色（四級）警報，海口市、文昌市、瓊海市和三亞市的風暴潮警報級別為藍色。海南省防減救災委昨日已將防汛防風Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級應急響應。

深圳市氣象台11時也發布全市颱風白色警報信號，預計颱風在13至15日將對深圳市帶來明顯風雨影響。深圳鐵路部門為確保旅客列車運行安全，根據颱風天氣影響範圍，對部分普通列車採取停運措施。

中國國鐵廣州局表示，受颱風影響，部分列車在12日中午起調整班次，16時至14日8時，海南島內列車全部停運。6月13日8時至15日8時，廣茂線列車全部停運。6月14日，江湛線、南廣線、貴廣線部分列車停運。

今年第一個颱風「蝴蝶」於12日8時發展為輕度颱風，大陸中央氣象台預估，蝴蝶將於1...
今年第一個颱風「蝴蝶」於12日8時發展為輕度颱風，大陸中央氣象台預估，蝴蝶將於13日凌晨至上午登陸海南島南部沿海。（圖／取自大陸中央氣象台）

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