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牙科診所業績增 Labubu瘋戴牙套催生醜萌商機

中國新聞組／即時報導
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帶上牙套的Labubu。(取材自封面新聞)
帶上牙套的Labubu。(取材自封面新聞)

有牙科診所的鋼牙套被批量買走，它們竟被戴在「醜萌」潮玩Labubu的尖牙上。江蘇一家牙科診所主治醫師張陽11日發現，最近診所的牙齒矯正模型和鋼牙套銷量突然增加三倍，「起初以為是牙齒矯正突然流行，後來發現買家根本不問規格尺寸，只要求『尺寸小到能戴在玩偶牙齒上』。」張陽苦笑道，「從醫十年第一次遇到為玩具買牙套的。」據了解，部分買家還會讓醫生幫忙，給這些玩偶戴上牙套。

封面新聞報導，成都太古里的泡泡瑪特門店前，排隊的人群中不少背著專業相機，他們不為搶購新品，而是等待玩家展示「整牙」後的Labubu。「戴牙套的Labubi太治癒了。」大學生陳雨桐展示她花800元人民幣(約111美元)定製的「鋼牙版」Labubu，「它那排尖牙被牙套束縛住的樣子，就像我們被生活束縛卻又努力微笑的狀態。」

這股整牙熱潮迅速蔓延到電商平台。淘寶一家牙科器械店的客服小吳說：「過去一個月，最小號的牙套銷量暴增，許多買家直接備註『給Labubu用』。」售價從9.9元的簡易模型到199元的正畸牙套應有盡有，最暢銷的是一款粉色的兒童早期矯治器。

在閑魚上，「Labubu整牙服務」已形成專業市場，一位提供3D打印定製牙套的賣家透露：「一周能接20多單，每單收費150-500元不等。」他展示的最新作品是為「骷髏Labubu」設計的鑲鉆牙套，「用的是真鉆，光材料成本就要2000多元」。

正在上牙套的玩偶。(取材自封面新聞)
正在上牙套的玩偶。(取材自封面新聞)

玩家小林分享在社交平台的消費記錄更令人咋舌，入坑兩個月，她在各種盲盒和限量款上花費近5萬元。「買完基礎款就想要隱藏款，現在又迷上改裝。給Labubu做牙套只是開始，接下來還要定製金牙套。」她加入的改裝群裡有300多人，每天分享牙套佩戴效果圖。

爆火的Labubu催生完整的產業鏈，除了牙套定製，娃衣市場同樣火爆；手工達人小雨開發出漢服、Lolita裙等Labubu專屬服裝，3個月創下50萬元銷售額，潮玩鑑定師單次鑑定收費三元，已完成超3500單。

這種狂熱背後是Z世代獨特的情感投射，心理諮詢師李薇分析說：「年輕人通過為玩偶整牙，獲得掌控感。現實中整牙需要數萬元和漫長過程，而給玩偶戴牙套只需幾十元，就能完成一次完美的心理代償。」

網購平台的牙套。(取材自封面新聞)
網購平台的牙套。(取材自封面新聞)

Labubu 泡泡瑪特 淘寶

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