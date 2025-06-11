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韓正會西班牙首相桑切斯 喊團結有利中歐

記者陳政錄／即時報導
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大陸國家副主席韓正訪問西班牙，會見西班牙首相桑切斯，喊話中歐加強團結合作有利於中歐、世界經濟穩定。（美聯社資料照）
大陸國家副主席韓正訪問西班牙，會見西班牙首相桑切斯，喊話中歐加強團結合作有利於中歐、世界經濟穩定。（美聯社資料照）

中國國家副主席韓正訪問西班牙，於當地時間11日在馬德里會見西班牙首相桑切斯。韓正表示，中歐加強團結合作，維護多邊主義和自由貿易，有利於中歐，也有助於世界經濟穩定。

據新華社，韓正對桑切斯說，中方願和西班牙一道，以兩國建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往，持續增進政治互信，深入推進互利合作，進一步加強在聯合國、世界貿易組織等重要多邊機制中的溝通協作和相互支持，推動中西全面戰略夥伴關係取得更大發展。

在美中就關稅議題磋商的背景下，韓正說，在當前變亂交織的國際形勢下，中歐加強團結合作，維護多邊主義和自由貿易，有利於中歐，也有助於世界經濟穩定。

他也表示，希望雙方以中歐建交50周年為契機，推動中歐關係健康穩定向前發展，希望西班牙為此發揮積極作用。

據中方發布，桑切斯表示，西班牙高度珍視和中國的友好關係。當前單邊主義、保護主義損害各國利益，中國對多邊主義的堅守和承諾尤為珍貴。西班牙政府堅定奉行「一個中國政策」，歡迎更多中國企業赴西投資，願和中方落實好兩國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，密切高層交往，深化貿易投資、科技創新、新能源、人文等領域合作。

桑切斯還說，關稅戰沒有贏家。西班牙和歐盟反對單邊主義，支持自由貿易，願和中方攜手維護國際貿易秩序，捍衛多邊主義。西班牙願繼續為促進歐中關係發展發揮積極作用。

大陸外交部日前宣布，韓正應邀於6月7日至13日赴法國尼斯出席聯合國海洋大會並訪問西班牙。此前，韓正已於出席第三屆聯合國海洋大會期間，與法國總統馬克宏會面，表示北京支持巴黎堅持戰略自主，願和法國加強雙多邊戰略溝通協作。

韓正 聯合國 關稅

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