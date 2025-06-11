福州教區輔理主教就職 中國與教廷關係進展備受矚目

天主教福州教區輔理主教林運團於11日就職。（圖／取自中國天主教官網）

天主教新任教宗 良十四世上任後不久，中國方面11日舉行儀式，宣布由林運團就職天主教福州教區輔理主教。

天主教前任教宗方濟各 於4月底逝世，天主教樞機主教們5月8日下午選出新教宗良十四世，中國與教廷間的關係如何進展備受矚目。

中國福建省天主教「兩會」11日發布消息指當天上午，經福建省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教福州教區舉行林運團就職輔理主教儀式。儀式由中國天主教「一會一團」監事長、福建省天主教愛國會主任、閩東教區主教詹思祿主持，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀中國天主教主教團批准書。

消息並指，林運團宣誓：「遵守國家憲法法律，維護祖國統一與社會和諧，愛國愛教，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持我國天主教中國化方向，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量」。

通報中並未提及羅馬教廷方面在這次任命過程中的角色，今年1月，天主教福州教區甫舉行蔡炳瑞主教就職儀式。

此前美國媒體華爾街日報5月初曾發表題為「中國挑戰下一任教宗」的社論，稱中國在「空窗期」安排兩位新主教，包含上海教區輔理主教吳建林、河南新鄉教區主教李建林，新當選的主教名單將交由梵蒂岡 批准或否決，這是讓新教宗提前接受考驗，看新教宗願意向「專制的凱撒」貢獻多少。

另據信仰通訊社日前報導，天主教香港教區主教周守仁5月下旬數次提到希望教宗訪問中國，並邀請眾人為此祈禱，他更透露良十四世曾不止一次訪問中國，他指出，教宗良十四世曾向其表示，「自己希望牧訪中國。請大家為他完成教宗方濟各的未竟之夢祈禱。他也表示自己是第一位（就任前）曾造訪中國內地的教宗，我相信他不會對中國文化陌生。如果（他）能夠以教宗的身份牧訪中國，意義何其重大，請大家為這個夢想祈禱」。

天亞社則指出，良十四世於 5 月 25 日在聖伯多祿廣場帶領信眾一起誦念《天皇后喜樂經》後指出，一天前是聖母進教之佑瞻禮，教宗本篤十六世已將其定為為中國教會祈禱日。他表示：「在中國和世界各地的教堂和聖地，人們向天主祈禱，表達對中國天主教徒的關懷和愛護，以及作為他們與普世教會共融的標記」，他祈願所有信眾，尤其是在中國的教友，因著瑪利亞的代禱「能獲得恩寵，即使在考驗中，也能成為堅強而喜樂的福音見證人，使我們能持久地促進和平與和諧」。