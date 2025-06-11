我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

哈薩克公布習近平下周到訪 中國外交部：將及時公布消息

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。圖為2023年「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫（左）與大陸國家主席習近平（右）會談，並發表聯合聲明。新華社
哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。圖為2023年「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫（左）與大陸國家主席習近平（右）會談，並發表聯合聲明。新華社

哈薩克宣布，中國國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。中國外交部發言人林劍11日表示，會即時發布消息。

哈薩克總統新聞辦公室11日在社群平台X上發文表示，習近平屆時將在哈薩克首都阿斯塔納，和哈薩克總統托卡葉夫進行最高層雙邊會談。到時候哈中雙方元首，會針對進一步深化哈中全面戰略夥伴關係議題進行討論。

習近平與哈薩克淵源相當深厚。習近平曾於 2013年9月，在哈薩克首都阿斯坦納，首次提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議，開啟「一帶一路」合作新紀元。並推動中哈關係升級為「全面戰略夥伴關係」。

2017年6月，習近平出席上海合作組織阿斯坦納峰會並發表講話。

習近平於2022年9月前往哈薩克進行國事訪問，這也是他自新冠疫情在全球爆發以來首次出國訪問。習近平在進行國事訪問前，發表一篇名為「推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展」的署名文章，強調兩國是彼此信賴的朋友及相互倚重的夥伴，兩國人民永遠肩並肩站在一起。

2023年5月在陝西西安所舉行的中國—中亞峰會上，習近平與托卡葉夫會談，簽署多項雙邊合作檔。

2024年7月習近平前往哈薩克訪問，雙方不僅簽署「中哈聯合聲明」，深化永久全面戰略夥伴關係。還透過視訊啟動中歐跨裡海直達快運，以及共同出席上合組織阿斯坦納峰會，推動區域安全與經濟協作，簽署多項雙邊合作檔。

哈薩克 習近平 一帶一路

上一則

成立逾60年曾參與民主運動 香港學聯宣布解散

下一則

台灣6.4強震 撼動福建…數百中學生緊急撤離

延伸閱讀

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土
習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面

習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面
美商務部長：美中已對日內瓦共識達成原則框架 待川習同意後實施

美商務部長：美中已對日內瓦共識達成原則框架 待川習同意後實施
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫