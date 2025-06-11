哈薩克公布習近平下周到訪 中國外交部：將及時公布消息

哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。圖為2023年「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫（左）與大陸國家主席習近平（右）會談，並發表聯合聲明。新華社

哈薩克 宣布，中國國家主席習近平 將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。中國外交部發言人林劍11日表示，會即時發布消息。

哈薩克總統新聞辦公室11日在社群平台X上發文表示，習近平屆時將在哈薩克首都阿斯塔納，和哈薩克總統托卡葉夫進行最高層雙邊會談。到時候哈中雙方元首，會針對進一步深化哈中全面戰略夥伴關係議題進行討論。

習近平與哈薩克淵源相當深厚。習近平曾於 2013年9月，在哈薩克首都阿斯坦納，首次提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議，開啟「一帶一路 」合作新紀元。並推動中哈關係升級為「全面戰略夥伴關係」。

2017年6月，習近平出席上海合作組織阿斯坦納峰會並發表講話。

習近平於2022年9月前往哈薩克進行國事訪問，這也是他自新冠疫情在全球爆發以來首次出國訪問。習近平在進行國事訪問前，發表一篇名為「推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展」的署名文章，強調兩國是彼此信賴的朋友及相互倚重的夥伴，兩國人民永遠肩並肩站在一起。

2023年5月在陝西西安所舉行的中國—中亞峰會上，習近平與托卡葉夫會談，簽署多項雙邊合作檔。

2024年7月習近平前往哈薩克訪問，雙方不僅簽署「中哈聯合聲明」，深化永久全面戰略夥伴關係。還透過視訊啟動中歐跨裡海直達快運，以及共同出席上合組織阿斯坦納峰會，推動區域安全與經濟協作，簽署多項雙邊合作檔。