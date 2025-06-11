成立逾60年曾參與民主運動 香港學聯宣布解散

香港學聯宣布即日起解散。(取自香港專上學生聯會臉書)

香港 聯校學生組織平台香港學聯，透過一份新聞稿宣布即日起解散，並申請撤銷社團註冊。

香港學聯全名香港專上學生聯會，最早成立於1958年，1989年學聯更改架構並取消幹事會，學聯代表會由各大學學生會選派的代表組成，常務委員會則由各會員學生會派出常委、常務委員會主席和副主席組成。

香港學聯的宗旨是團結及代表香港專上學生，在同學間推廣文娛學術活動、增進福利與相互瞭解，提高社會意識，並與外地學生建立關係。在今次解散前，香港學聯由四間大專院校的學生會組成，包括香港中文大學、香港嶺南大學、香港樹仁大學、香港科技大學的學生會。

在過去數十年間，香港學聯在香港保釣運動、香港六四 事件後的民主運動、反釋法風波、「占領中環」、雨傘革命等社會運動，都扮演了一定角色。

一份以香港學聯名義發出的新聞稿說，在學聯召開緊急會員大會後，宣布即日起解散。

新聞稿稱，是由於嶺南大學學生會四名成員，本月初涉「盜竊」及「串謀盜竊」罪被捕，其中吳泰霖和賴卓賢兩人曾在2023年9月11日未經學聯批准下，以該會代表身分向香港警務處牌照課申請更改成為學聯負責人，並同時更改學聯名下所有銀行戶口的簽名式樣資料，銀行方面又一直未取消兩人在學聯戶口的簽名，令其可以調動學聯戶口所有款項。

新聞稿稱，由於無法保證該批款項得到有效監管，學聯決定解散，並向香港警務處牌照課申請撤銷社團註冊，將名下存放於銀行的所有款項無條件捐贈予香港公益金。