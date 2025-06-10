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國足1：0點殺巴林收官 網嘲該輸到底

中國新聞組／即時報導
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10日在重慶舉行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽最後一輪比賽中，中國隊主場1比0戰勝巴林隊。圖為球迷為中國隊助威。(中新社)
10日在重慶舉行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽最後一輪比賽中，中國隊主場1比0戰勝巴林隊。圖為球迷為中國隊助威。(中新社)

中國國足雖注定無緣2026年世界杯，但終於在小組賽最後一輪比賽中，在主場以1比0贏了巴林隊，以3勝7負積9分排名第五的身分完成本屆世預賽。取得這場勝利後，國足在國際足聯排名從第99名升至第94名，但球迷並不埋單，嘲諷「實力不可小覷，多年來始終保持世界百強」、「你輸就輸到底嘛，我們習慣了」、「巴林肯定放水了」。

綜合羊城派等媒體報導，國足和巴林都提前一輪確定無緣世界杯，兩隊賽前積分同為六分，巴林隊則以淨勝球排名第五。為了避免排名墊底，這場比賽可說是國足避免排名墊底的「榮譽之戰」。

國足主帥伊萬科維奇雖仍堅持單後腰菱形中場的4-4-2陣型，但還是對先發陣容做出很大調整，由門將王大雷、右後衛楊澤翔、雙箭頭張玉寧和王缽棟以及前腰塞爾吉尼奧繼續首發。

比賽第19分鐘和第29分鐘，謝文能兩次主罰角球直接開出底線，完全無法與隊友形成配合。下半場比賽，伊凡科維奇接連做出成員調整，接近終場時，王子銘傳中造成巴林中場賽義德在禁區內手球，經過視訊助理裁判（VAR）審核，中國隊獲得點球（12碼罰球）機會。王釰棟操刀主罰命中，國足最終以1比0擊敗巴林。

國足取得勝利後，現場球迷歡聲雷動，但網友們卻不埋單，嘲諷「踢小國都需要點球了？還好意思報導」、「怏怏大國對戰芝麻小國，贏了不光榮輸了很丟臉」、「巴林隊肯定放水了」，還有人質疑這個點球機會是裁判「施捨的」。

國足雖在本屆世預賽取得最後一場的勝利，但整體表現仍讓許多球迷失望，伊萬科維奇的去留再次成為討論焦點。網路傳出，若中國足協現在就提前解雇伊萬科維奇，須補償人民幣400萬元(約55萬美元)。

中國隊球員王鈺棟（右）10日罰進點球後慶祝。（新華社）
中國隊球員王鈺棟（右）10日罰進點球後慶祝。（新華社）

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