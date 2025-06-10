地方銀行「存款送Labubu」吸客 傳遭中國監管機構喊停

圖為澳門Labubu活動展區。（新華社）

中國潮玩品牌泡泡瑪特 旗下Labubu 近來在全球大紅，有銀行也因此看準它的頂流魅力，推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送Labubu盲盒」的活動。然而，彭博引述知情人士指稱，這種以贈送Labubu等禮品來吸引儲戶的做法，遭到中國金融監管機構喊停。

彭博近日引述知情人士透露，中國國家金融監督管理總局浙江監管局已要求當地銀行不得以不合規的好處來吸引存款。報導稱，這條指導意見推出之前，平安銀行已在多個城市向新存款人提供Labubu收藏品，新儲戶存入人民幣5萬元，期限三個月，即可獲贈。

知情人士表示，此種贈送禮物的做法，如贈送大米或小家電等免費物品，以及互聯網平台會員資格等電子禮物，被認為會推高銀行成本並損害其利潤率。

此前，證券日報曾報導稱，近日，中國某全國性股份制銀行西北地區支行率先搭上Labubu這個「頂流」玩偶的熱度，推出新客存款「送娃」的活動。許多消費者受此活動吸引，紛紛前往該銀行開戶存款，只為拿到玩偶。

上述某全國性股份制銀行西北地區支行客戶經理表示，「目前銀行推出了定期存款5萬元送一隻Labubu盲盒的活動。存款期限為3個月，且僅限於新客參加。另外，辦理本行信用卡也可以送Labubu盲盒。最近，為了Labubu來開戶存款的客戶數量較多，獲客效果顯著。」同時，在社群媒體上也可見到，部分用戶對銀行送Labubu活動表現出濃厚興趣。

另，彭博提到，中國的銀行業利潤率目前處於紀錄低位，各家銀行努力在吸收存款和保護利潤率之間尋找平衡。中國全國各大銀行5月份進行新一輪存款利率 下調，規模較小的銀行也紛紛跟進，將定期存款利率降至略高於1%的水準。

而就銀行攬儲行為而言，有業內人士提示，一方面，需關注銀行短期攬儲營銷行為後，能否形成客戶沉澱和客戶粘性，並對金融服務生態構建有所助益；另方面，「需關注銀行贈送實物等攬儲手段的合規性」。他坦言，透過Labubu拓展新客數量效果不錯，但問題在現在短期存款利率低，新客實現留存的難度較大。

銀行研究院研究員李一帆認為，銀行透過Labubu攬客吸儲，本質上仍屬於吸儲過程中的禮品蹭送。近期某些潮玩單品溢價過高，可能存在一定的投機情緒，將其作為存款贈禮需要遵守監管合規要求。