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談中日關係 日本駐中大使：最困難是兩國人民情感

中央社北京10日電
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日本駐中國大使金杉憲治。(日本駐中大使館官網)
日本駐中國大使金杉憲治。(日本駐中大使館官網)

日本駐中大使金杉憲治今天表示，當前中日關係最困難的部分是兩國人民之間的情感問題，不幸的是，日本對中國仍存在一些負面看法，而中國社會對日本也同樣有一些負面印象。這種情況無法在一夜之間輕易改變。

中國人大重陽區域國別論壇「大使講壇」第10場今天在北京的中國人民大學登場，由金杉憲治演講日中關係的未來，現場吸引眾多專家、學者、學生與媒體聆聽，座無虛席。

金杉憲治指出，中日要解決懸而未決的問題，並加強實質性合作，讓兩國人民真正感受到雙邊關係改善所帶來的實際益處。但是，這並非僅憑政府一方就能實現的目標，需要包括商界、媒體和學術界等所有利益相關方合作，推動這一進程。

他提到，日本首相石破茂也表達了訪中的意願，希望能在不久的將來，在適當時機促成這一訪問。「儘管目前尚未確定具體日期，我們將會一步一步地持續推進」。

金杉憲治也談到美日關係。他表示，美國是日本唯一的盟友，因此維持與美國的穩定關係對日本而言至關重要。但是，日美關係並非毫無問題，當前一項重大挑戰來自美國總統川普（Donald Trump）實施的大規模加徵關稅措施，「我們無法接受」。

金杉憲治指出，日本已向美國說明了這些措施對日本經濟造成的影響，敦促美方迅速重新考慮相關政策。

他強調，日本一向在以規則為基礎的多邊自由貿易體系中蓬勃發展，因此維護並強化這一體系對日本具有首要重要性，日本也是依據這一原則與美方進行談判。同時，中國是日本最大的貿易夥伴，歷史淵源與地緣鄰近等因素，使得中日關係具有獨特而深遠的意義。

金杉憲治指出，對日本而言，對中國與對美國的關係都至關重要，與任一方保持順利關係都沒有萬靈藥。最好的方式是與中美雙方保持廣泛溝通，並為雙邊關係的穩定付出最大努力。

今年是二戰結束80週年，金杉憲治最後特別指出，日本對於在戰爭中的行為，已多次表達深刻的反省與由衷地道歉，「這個由歷屆內閣所表達的立場，今後也將堅定不移」。同時，過去80年，日本為世界的和平與繁榮作出了貢獻。希望中國的朋友能夠理解日本人民的這一堅定信念。

對於金杉憲治的演講，與談的中國學者均提到川普加徵關稅對中日關係的影響。

北京清華大學國際關係學系教授劉江永說，川普的關稅戰是「搬起石頭砸自己的腳」，受損最大的是美國消費者，日本與美國談了5輪沒有進展，中國是還在談，相信中日兩國的共同利益在增加。「我們都要活命與發展，這是最簡單的道理」。

中國人民大學國際關係學院教授宋偉說，儘管中日雙方有領土爭端，但雙方都面臨來自美國的壓力，並且也都是戰後自由貿易體制的受益者；現在中日有很好的戰略機遇期，有重要的利益，在川普的單邊主義情況下，中日應該要團結起來。

現場有媒體提問，日本前首相安倍晉三曾表示「台灣有事就是日本有事」，是否同意日本應加強準備或防範「台灣有事」的狀況發生，以及是否準備這有可能使中日關係陷入緊張。

金杉憲治表示，有關台灣議題，日中於1972年建交，立場始終沒有變過。

金杉憲治說：「我們希望在世界的這個地區維持和平、穩定與繁榮。我們不希望看到任何因台灣相關議題而產生的衝突。我相信雙方都有足夠的智慧以和平方式解決這個問題。這是我的希望，也是我的期待。」（編輯：楊昇儒）1140610

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