央視打假…年賣逾30萬件防曬衣 竟是「三無產品」

江西上饒的信豐服裝加工廠，生產的防曬衣不僅未標註產品名稱、廠名、廠址等資訊，防曬衣包裝袋上印著「UPF50+」的標識。（圖／截自央視新聞畫面）

中國央視調查發現，大陸市面上有許多防曬衣的防紫外線指數存在嚴重虛標、作假等情況。有款在網上年銷30萬件的防曬衣更是「三無」產品（無生產日期、無品質合格證、無標明生產廠家）。有防曬衣工廠負責人更明言，產品的防曬數值可以隨便填。

央視財經報導，許多在電商 平台出售的防曬衣，存在防曬效果遠不達標，甚至存在嚴重的虛假宣傳問題。

報導指出，徐州海諾服飾有限公司一名工作人員透露，其銷量領先的一款防曬衣，實際紫外線防護系數僅「30+」，但在電商平台的宣傳卻聲稱具有「50+」。

該商家更透露，消費者很難辨別防曬衣真假，在直播間中用紫外線感應卡測試防曬效果，都只是一種把戲。

報導稱，江西上饒的信豐服裝加工廠生產的防曬衣不僅未標註產品名稱、廠名、廠址等資訊，防曬衣包裝袋上印著「UPF50+」的標識。談及紫外線防護系數時，負責人未正面回應，反而強調消費者不會真的拿去檢測，所以數值可以隨便填寫。

該公司還提供「私人定製」服務，可根據客戶需求，隨意定製外包裝袋上的防曬指數標識。可就是這些「三無」防曬衣，最暢銷的一款年銷量竟高達30多萬件。

在新聞曝光後，信豐服裝加工廠已遭當地政府勒令暫停生產銷售。