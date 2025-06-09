中美會談前何立峰會英財長 籲保持中英經濟穩定

中國大陸副總理何立峰8日在倫敦與英國財政大臣里夫斯會面。圖為今年1月11日里夫斯（左）在北京與中國副總理何立峰會面資料照。（路透）

中國副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯會面時說，中英雙方要推動中英經濟財金對話成果落地見效，並呼籲保持中英經濟關係持續健康穩定發展。

據央視新聞報導，作為中英經濟財金對話中方牽頭人的何立峰，當地時間周日（6月8日）與對話英方牽頭人里夫斯在倫敦會面，就中英經濟財金合作和雙方共同關心的問題深入交換意見。

何立峰說，中英雙方應共同努力落實好中國國家主席習近平 與英國首相斯塔默重要共識，推動中英經濟財金對話成果落地見效，進一步深化經濟財金各領域交流與合作，促進實現互利共贏，保持中英經濟關係持續健康穩定發展。

里夫斯表示，英方高度重視對華合作，願與中方加強溝通，並落實英中經濟財金對話成果，為英中經濟合作注入新動能。

路透報導，里夫斯今年1月訪華期間曾與何立峰會面，這是英國改善與北京關係的努力之一，也是斯塔默政府的主要政策目標之一。

然而，由於北京經常被指控從事間諜 活動，許多英國議員仍然對中國持懷疑態度，而中國在倫敦建立新大使館 的計劃，仍然是個爭議話題，英國在野黨保守黨稱必須阻止這一計劃。

北京當局希望在倫敦塔附近的歷史遺址皇家鑄幣廠建造新的大使館，這將是中國在歐洲最大的大使館，但其規劃許可申請已被當地議會拒絕，英國政府將做出最終決定。

《星期日泰晤士報》引述一位美國高級官員說法指出，由於上述大使館靠近倫敦的金融中心和三個重要的數據中心，華盛頓對該計劃「深感擔憂」，該計劃的批准可能會影響英美貿易談判。