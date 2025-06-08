中國殲36戰機高清基地照曝光 正面雙駕艙清晰可見

殲36正面地停照片曝光，在軍事迷圈中引起熱議。(取材自Ｘ平台)

隨著試飛次數與第三方觀察愈來愈多，有關中國殲36戰機的「概念圖像」也日益完整。軍事迷最近幾天接連從社交平台X上發現殲35、殲36戰機停在地面的高清照，不同於之前試飛時被民眾從空中拍攝，這些照片都是停在基地時被拍到，而且十分清晰；最新消息指出，拍攝殲36的魏姓男子已經被逮捕，他是用高倍鏡在基地外拍攝。

綜合媒體報導，最新網上流傳的一張照片顯示，殲36的正面地停視角曝光，其機背進氣口與雙座並排的駕駛艙明顯可見，而且在飛機機翼兩邊，都有一名機工，外界可以從飛機和人的大小比例，推斷出這架中國最新的戰鬥機介於重型戰鬥機與戰術轟炸機的體型大小，這是該機第一次有地面視角露出。

有別於過往的機腹或側面視角，從正面可清楚看見駕駛艙為雙座左右並排，中間看似帶有支撐柱，證實了推論的雙座配置；此外，位於機背的中央進氣口從正視來看也相當巨大且明顯，目前不清楚這樣設計是否會對飛行員跳傘逃生產生影響；而值得注意中央進氣口後方向上開啟的板子，疑似為減速板之一，另外兩片應分別位於機翼兩側。

軍聞網站THE WARZONE也分析，從畫面中可見機腹彈艙門為開啟狀態，顯示該機在大型腹部武器艙兩側，還配置有兩個較小的武器艙，這兩個輔助艙特別適用於空對空飛彈和小型導引空對地武器，這樣一來寬敞的中央彈艙就可以容納更大的負載，包括超大型的防區外武器等。

這張照片才曝光一天，7日就有網友貼出「央廣軍事」的微博 表示，魏姓男子使用長鏡頭拍攝敏感軍事設施，並將照片公布在社交媒體上，很可能導致國家軍事機密洩露，有關部門已將魏某送辦。

就在殲36高清照事件後，網路上隨後又出現同樣是被列為中國軍方高度機密的殲35高清基地照，這次不只一張照片，而是有殲35停在跑道及起飛的照片，從外型看，與美軍的F35戰機相似，大小也接近。