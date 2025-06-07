稀土管制鬆綁？中國商務部：已批准一定數量申請

中國商務部網站7日深夜公告，作為作為負責任的大國，中國充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，已依法批准一定數量的稀土出口合規申請，並表態願進一步加強與相關國家溝通，促進便利合規貿易。（美聯社）

美中關稅戰後，中國強化對稀土 金屬出口的管制，然在川習完成通話，中國外交部宣布將派副總理何立峰赴英國，舉行「中美經貿磋商機制首次會議」後，中國商務部 網站7日深夜也公告稱，作為作為負責任的大國，中國充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，已依法批准一定數量的稀土出口合規申請，並表態願進一步加強與相關國家溝通，促進便利合規貿易。

據中國商務部網站7日深夜公告，中國商務部新聞發言人就「中重稀土出口管制措施答記者問」，對各國就中國稀土出口管制措施表達的關注做出回應。

中國商務部發言人首先稱，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。

中國商務部發言人說，中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

不過，中國商務部發言人再指，我們也注意到，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長。

因此，中國商務部發言人說，中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。「中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易」。

值得注意的是，中國外交部也剛於北京時間今晚宣布，中國國務院 副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國，期間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。

此前，何立峰上月10至11日作為中美經貿中方牽頭人，在瑞士日內瓦與美方舉行中美經貿高層會談後，雙方進一步磋商的進展一度因美方抨擊，中國拖延稀土出口而陷入僵局。