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貝克漢空降蘇州現學當地方言 迷人微笑喊「加油」

中國新聞組／即時報導
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貝克漢(右)空降蘇州，還說起了蘇州話。(取材自蘇報融媒)
貝克漢(右)空降蘇州，還說起了蘇州話。(取材自蘇報融媒)

最近江蘇省的「蘇超」爆火出圈，另一邊，蘇州的「蘇超」也已打響。更讓人意想不到的是國際足壇巨星貝克漢（David Beckham）5日竟然空降蘇州，為蘇州打call。他帶著迷人的微笑用不太流利的蘇州話，為蘇州加油。

蘇報融媒報導，當天，球員代表們教貝克漢講蘇州話，盡管初學中國方言很有難度，但貝克漢還是用不太流利的蘇州話，認真地說出「蘇州加油」。

在現場，貝克漢還為抖音足球嘉年華蘇州站訂製球衣簽名。

據了解，蘇州的「蘇超」由蘇甲聯賽、蘇州大學生聯賽和公開選拔賽組成。目前，蘇甲聯賽和蘇州大學生聯賽均已塵埃落定，公開選拔賽仍在激戰中。

另據揚子晚報報導，「蘇州隊一共25名球員，除了六個是俱樂部的球員，其他是大學生、中學生、中小學老師、公司職員等，白天大家都要忙著上學、上班，只能晚上來集中訓練。」蘇州隊執行教練吳軍5日說，各個城市的隊伍都很強，蘇州隊唯有加強訓練、全力以赴備戰。

「6月15日，客戰連雲港，必須拿下花果山！」蘇州隊主教練郭旭揮起拳頭，給隊員們加油鼓勁。

據目前的「蘇超」積分榜排名，蘇州隊排在第11位，積分為2分。

蘇州隊請來貝克漢加油，網友銳評，再不贏就說不過去了。

貝克漢(右)空降蘇州，還說起了蘇州話。(取材自蘇報融媒)
貝克漢(右)空降蘇州，還說起了蘇州話。(取材自蘇報融媒)

貝克漢

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