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涉串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全 黃之鋒獄中被捕

香港特派員李春╱即時報導
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黃之鋒檔案照。 （中新社)
黃之鋒檔案照。 （中新社)

香港國安警察在監獄拘捕正在服刑的前香港中學生組織領袖黃之鋒，指控其犯下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，下午在西九龍裁判法院提堂。

黃之鋒現年已28歲，在法庭上報稱自雇人士。他2011年15歲時即創立中學生組織「學民思潮」，組織學生運動，在國民教育風波中成名，被《時代雜誌》選為全球25位最具影響力的少年。在其後的雨傘運動和反送中運動中，都成為焦點人物。

2017年7月因雨傘運動被控罪後，黃之鋒數度捲入不同官司，數度入獄出獄。因參與香港立法會2020年初選，遭控違反港區國安法犯下「顛覆國家政權罪」，還押赤柱監獄，去年11月被判監禁四年八個月。

正在服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，在赤柱監獄被警方國安處拘捕。他被落案控以一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，6月6日下午在西九龍裁判法院提堂。黃之鋒暫時毋須答辯，控方申請押後案件至8月8日，待警方進一步調查。

這次案件由指定法官蘇惠德審理。 控罪指，黃之鋒在2020年7月，與羅冠聰及其他身分不詳的人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，及對香港特區政府，或中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓，並可能造成嚴重後果。

香港警察國家安全處發出的新聞稿說，今日在赤柱拘捕一名28歲男子，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

香港 黃之鋒 港區國安法

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