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國足68年來首輸印尼無緣世界杯 網嘆：還要等多少個4年

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國足遭4連敗出局，確定無緣2026世界杯。(美聯社)
國足遭4連敗出局，確定無緣2026世界杯。(美聯社)

中國國家足球隊又輸了，這次是在昨(5)晚「2026世界杯預選賽」亞洲區18強賽C組關鍵一戰中，以0：1敗給印尼隊，國足遭4連敗出局，確定無緣2026世界杯，這已是國足連續6屆無緣世界杯，還是68年來首次不敵印尼隊，意味著國足在未來一年半內將沒有世界大賽可踢。這個結果讓大批中國球迷哀號和罵聲連連： 「果然沒有奇蹟」，「我到底還要等多少個四年？」。

據新黃河報導，北京時間5日晚在雅加達，背水一戰的國足首發派上了18歲小將王鈺棟和張玉寧搭檔鋒線，印尼隊攻勢猛，國足穩紮穩打，之後王鈺棟帶球殺入印尼隊禁區，為國足拚出了一個角球機會。第8分鐘，印尼隊發起快速反擊，徐皓陽戰術犯規被出示了一張黃牌。

此後，印尼隊一度形成圍攻之勢，國足則打起了防守反擊。轉折點在第40分鐘，印尼隊的坎布瓦亞帶球殺到禁區被楊澤翔勾倒，主裁判經過觀看VAR回放判罰了點球，羅梅尼隨後將球罰進，印尼隊上半場1：0領先。接著國足連續換將，但下半場始終沒有形成破門，最終以0：1不敵印尼隊，無緣2026美加墨世界杯。

此役國足客場不敵印尼，結束了對印尼長達68年的正賽不敗紀錄。在本場比賽前，國足在國際A級賽事共交手印尼14次，取得10勝3平1負成績。國足上一次輸給印尼是兩隊首次交手時，在1957年5月的世預賽上，在雅加達客場0：2告負。此後68年裡國足正賽13戰印尼不敗。

據我愛英超報導，中國男足距離第2次世界杯之旅依然遙遠，23年前的韓日世界杯，是中國男足第一次也是唯一一次入圍世界杯決賽圈。此後的6屆世界杯預選賽，國足都沒能從亞洲區突圍。而本屆世預賽，盡管世界杯擴軍，亞洲席位增加到了8.5席，國足踢得依然磕磕絆絆。

重慶晨報評論稱，這個結果也證明，國足美好的出線願望在不堪的實力面前，最終只能淪為泡影。

另據雷達體育，這也意味著，國足在未來一年半左右的時間裡將沒有世界大賽可踢，下一次大賽將是2027年年初的亞洲杯。另外，6月10日，國足將在重慶龍興足球場迎戰小組最後一個對手巴林隊，這也是中國男足的告別戰。 

印尼主隊球迷向中國遠征軍豎中指。（視頻截圖）
印尼主隊球迷向中國遠征軍豎中指。（視頻截圖）

此次對戰印尼賽前，據懂球帝報導，賽場外火藥味十足，印尼主隊多名球迷向國足豎中指，一名中國博主說：「真希望中國隊給點力拿下印尼，讓那些豎中指的，辱罵中國隊的結束後回家哭去吧」。可惜國足沒能爭氣獲勝。

網民們除哀號外也對國足罵聲連連，「四年四年又四年，我還要等多少個四年」；有網民諷：「現在只有一個方法了，申辦世界杯以東道主身分進入世界杯」，「只能村超、蘇超關起門來自嗨了」。

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