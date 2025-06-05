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中國稀土出口管制對多國企業造成衝擊

記者陳湘瑾／即時報導
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中國商務部發言人何咏前5日回應中國稀土管制等提問。（圖／取自中國網）
中國商務部發言人何咏前5日回應中國稀土管制等提問。（圖／取自中國網）

中國管制稀土出口管制已衝擊多國企業，美方也祭出多項措施進行反制，中國商務部5日記者會上回應，會對符合規定的申請予以批准，但並未正面回覆目前已批准多少稀土出口許可的申請；中國外交部則表示，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。

中國商務部5日例行記者會上，英國《金融時報》詢問，很多國家企業開始抱怨中國的稀土出口許可太慢，因此生產面臨停產，像是日本和歐洲的企業已經出現停產的狀況。

何咏前回應，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法，中國政府依法依規，對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進便利合規貿易。

另關於美國近期採取措施報復中國稀土出口管制，何咏前表示，中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布後，中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實中方義務，積極維護日內瓦經貿會談共識，反觀美方在日內瓦會談後，對華採取一系列限制措施，嚴重破壞既有共識，嚴重損害中方正當權益。

她表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，要求美方立即停止。如果美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

不過當彭博追問在日內瓦經貿會談聯合聲明以來，中方批准多少關於稀土出口的申請，以及對於美方指責中方執行緩慢。何咏前僅表示「對此已做回應」。

另外，在中國外交部今天的例行記者會上，也有日本NHK記者提問，受中國稀土出口管制影響，日本汽車製造商鈴木因零部件採購延誤，已暫停在日本生產其主要小型車。林劍回應，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家，並指「關於你提到的具體問題，建議詢問中方的主管部門。」

稀土 日本 商務部

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