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美中駐日大使網上舌戰 拿哈佛與天安門互戳傷疤

中央社東京5日專電
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中國駐日本大使吳江浩(左)、美國新任駐日本大使葛拉斯。(新華社、路透)
中國駐日本大使吳江浩(左)、美國新任駐日本大使葛拉斯。(新華社、路透)

美中兩國駐日大使近來在網路上展開唇槍舌戰，中國駐日大使吳江浩和美國新任駐日本大使葛拉斯（George Glass）互不相讓，分別以近來熱門的哈佛大學外籍生，以及六四天安門事件互相攻擊。

葛拉斯4月抵達東京履新時曾經說，面對日益專斷的中國，美國和日本必須共同努力，「反擊像中國這樣的國家。」而他和中國的戰火，似乎先在社群網路展開，對手是素來有戰狼式發言的中國駐日大使吳江浩。

兩人爭論的起點在於，日本宣布與中國就重啟日本水產品出口至中國的相關程序達成協議後，葛拉斯2日發文諷刺中國說，「想要在一個盤子裡同時享用牛肉與海鮮的那一天，恐怕還很遙遠。中國或許同意撤銷對於日本水產品的不當禁令，但對日本和牛的進口禁令已經持續了20年以上。這樣看來，中國人選擇移居日本也是理所當然，因為這裡有美食還有自由的生活。」

吳江浩隨即反擊，3日發文附上葛拉斯的貼文截圖表示，「看起來格拉斯大使對非主管領域的中日貿易、人員往來很感興趣。在此之前，多關心一下日鐵收購美鋼以及包括日本學生在內的哈佛大學留學生將何去何從的問題如何？」

兩人的舌戰並沒有到此為止，「六四」天安門事件36周年當天，葛拉斯張貼了著名的「坦克人」照片並發文說，「為了自由與民主而奮鬥，永遠值得。＃天安門事件。」

他還轉貼了美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）的發文並翻譯成日文，「我們銘記36年前，中國共產黨在天安門廣場發動的殘酷鎮壓，並緬懷當天遭到殺害或監禁的無辜民眾的勇氣。自由、民主與自治是人類普世價值，中國共產黨無法抹除。」

另一方面，吳江浩則是引述了美國新聞網站Axios的民調並附上圖表，顯示在2025年3月左右，全球對於中國的好感度已經超越美國。他之後又張貼了一段美國警察執法的影片剪輯，發文說「這就是美國自豪的民主現實。」

對此，葛拉斯再度反擊，他附上吳江浩要他關心哈佛大學留學生的貼文截圖，並標註吳江浩說，「看到中國駐日大使吳江浩提到學生話題，感覺真有趣。」

他也藉機再次提到天安門事件，並強調美國對留學生的開放態度，「美國歡迎所有對學習與知識探索充滿熱情的學生，如同歡迎當年天安門事件之後，逃離中國、前往美國的人們一樣。」

日本 天安門 哈佛大學

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