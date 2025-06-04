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魯比歐聲援「六四」 中國：惡意歪曲史實

中央社台北4日電
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中國外交部發言人林劍。歐新社
中國外交部發言人林劍。歐新社

面對「六四」事件36周年相關話題，以及美國國務卿魯比歐批評中國對六四「積極試圖掩蓋事實」，中國外交部發言人林劍今天聲稱，「那場政治風波」中國政府早有明確結論；魯比歐的發言「惡意歪曲歷史事實」，中方已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部下午舉行例行記者會，「六四」事件36周年相關話題成為提問焦點，但中國媒體對相關的內容隻字未提。

法新社記者提問：魯比歐（Marco Rubio）昨天發表聲明紀念「六四」事件36周年，並批評中方相關做法，中方有何回應？

林劍稱，「美方有關錯誤言論惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

他聲稱，對於「上世紀80年代末發生的那場政治風波」，中國政府「早有明確結論」，「中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，得到全體中國人民的衷心擁護和國際社會充分廣泛認同」。

林劍又稱，中國將「堅定不移沿著這條道路走下去，以『中國式現代化』推進中華民族偉大復興。任何國家、任何勢力都無法阻擋中國人民前進的步伐」。

另有日本媒體詢問：今天是「六四」36周年，至今仍有家屬要求追責與賠償，中國對此有何立場？若依中方常在外交場合強調「以史為鑑」的原則，那麼對「六四」要應採取哪種態度，才符合這一立場？

林劍的回答除省去批評美方「錯誤言論」及「提出嚴正交涉」等表述，其餘回答與上述內容完全相同。

魯比歐在美東時間3日發表聲明指出，中國共產黨「積極試圖掩蓋（六四）事實，但世界永遠不會忘記」；「今天，我們紀念那些試圖行使基本自由而遇害的中國人民的英勇，以及那些為追究1989年六四事件責任與正義，而持續遭到迫害的人們」。

魯比歐表示：「他們在必然的危險面前所展現出的勇氣提醒著我們，自由、民主和自治的原則不僅是美國原則，更是中國共產黨無法抹除的人類普世原則。」

六四 魯比歐 共產黨

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