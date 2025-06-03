路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。香港中通社

前香港 中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。知情人士向路透透露，長和集團擬將旗下巴拿馬運河 港口在內的全球港口業務出售給美國貝萊德等財團一事，讓中國高層措手不及，鄭雁雄被認為須負部分責任，恐是他去職的原因。

報導指出，這名知情人士與香港中聯辦有接觸，而上述內容也屬於機密。面對路透查證此事，香港中聯辦截至目前並未表示意見。

根據報導，香港特區行政長官李家超今天在行政會議前的記者會上表示，香港中聯辦主任的變動與所有官員的變動一樣「非常正常」。他還表示，鄭雁雄在香港工作了約5年，是香港「由亂到治」的過渡期。但他並沒有回答鄭雁雄去職等人事變動的原因。

當被問到鄭雁雄被解職，是否反映出北京的治港政策重心從「國家安全」轉向「經濟發展」時，李家超說，香港正處於一個必須同時兼顧「發展」和「安全」的階段，因為任何發展都必須有安全的環境。

報導指出，鄭雁雄2023年1月接任香港中聯辦主任。雖然這一職務並沒有固定任期，但他的任期比前任香港中聯辦主任駱惠寧、張曉明等人要短。

香港明報報導，鄭雁雄日前在向友人發送的簡訊中說，「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，還說「北京見」。報導指出，有多名香港建制派人士收到了鄭雁雄這則簡訊。

中國人社部5月30日晚間公布國務院 任免國家工作人員名單，任命原任國務院港澳辦常務副主任的周霽為中聯辦主任、香港國安委國家安全事務顧問，接替前任的鄭雁雄。港媒當時報導，鄭雁雄在事前沒有徵兆下突然去職，引起外界揣測。