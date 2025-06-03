我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

韓國媒體：李在明當選韓國總統

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

中央社台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。香港中通社
前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。香港中通社

香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。知情人士向路透透露，長和集團擬將旗下巴拿馬運河港口在內的全球港口業務出售給美國貝萊德等財團一事，讓中國高層措手不及，鄭雁雄被認為須負部分責任，恐是他去職的原因。

報導指出，這名知情人士與香港中聯辦有接觸，而上述內容也屬於機密。面對路透查證此事，香港中聯辦截至目前並未表示意見。

根據報導，香港特區行政長官李家超今天在行政會議前的記者會上表示，香港中聯辦主任的變動與所有官員的變動一樣「非常正常」。他還表示，鄭雁雄在香港工作了約5年，是香港「由亂到治」的過渡期。但他並沒有回答鄭雁雄去職等人事變動的原因。

當被問到鄭雁雄被解職，是否反映出北京的治港政策重心從「國家安全」轉向「經濟發展」時，李家超說，香港正處於一個必須同時兼顧「發展」和「安全」的階段，因為任何發展都必須有安全的環境。

報導指出，鄭雁雄2023年1月接任香港中聯辦主任。雖然這一職務並沒有固定任期，但他的任期比前任香港中聯辦主任駱惠寧、張曉明等人要短。

香港明報報導，鄭雁雄日前在向友人發送的簡訊中說，「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，還說「北京見」。報導指出，有多名香港建制派人士收到了鄭雁雄這則簡訊。

中國人社部5月30日晚間公布國務院任免國家工作人員名單，任命原任國務院港澳辦常務副主任的周霽為中聯辦主任、香港國安委國家安全事務顧問，接替前任的鄭雁雄。港媒當時報導，鄭雁雄在事前沒有徵兆下突然去職，引起外界揣測。

香港 國務院 巴拿馬運河

上一則

港警逮1男4女 控宣傳港獨台獨 還揚言在中央機構引爆炸彈

延伸閱讀

修正玩完論 羅奇稱香港地位獨特「美中衝突港受益」

修正玩完論 羅奇稱香港地位獨特「美中衝突港受益」
3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港

3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港
六四36周年 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要

六四36周年 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要
港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行

港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30

超人氣

更多 >
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再昇華

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再昇華
南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法
關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有