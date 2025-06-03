2日本人大連遭害 警方證實：經營合作產生矛盾引發

針對兩名日本人遭殺害事件，大連公安局3日下午14時許發布通告稱，犯罪嫌疑人袁姓男子已經被抓獲。（圖／取自大連公安局微博）

日本 共同社3日一早報導，遼寧省大連市日前有兩名日本人遭殺害，據悉公安當局已拘留一名中國籍的嫌犯，並表示犯案動機是商業糾紛。針對該案，大連公安局於當日下午14時許證實，並稱犯罪嫌疑人袁姓男子已經被抓獲。同時，大連公安局稱，涉案男子因經營合作產生矛盾引發該案。

大連公安局3日下午在官方微博 發出警情通報表示，稱該局在5月23日接到報警，在大連普蘭店區大劉家街道轄內發生一起致2人死亡的刑事案件。

通報稱，大連公安局在5月24日將42歲的犯罪嫌疑人袁姓男子成功抓獲。通報指，這名袁姓男子今年42歲為中國籍，長居日本。經連日工作，近日已基本查清案情。2名被害人為臨時入境的目本籍男子，是袁姓男子在日本期間的商業夥伴，因經營合作產生衝突引發此案。目前，袁姓男子已被公安機關依法刑事拘留，案件將在進一步偵察後，依法移送檢察機關審查起訴。

通報最後提到，近日大連市有關部門依法向赴大連的被害人家屬通報了案件相關情況，家屬無疑議。有關部門協助其處理完成遺體火化等後事，被害人家屬已於6月1日返回日本。

共同社3日稍早報導指出，日本駐瀋陽總領事館於5月25日接到遼寧省公安當局的通報，稱兩名日本人被殺害。而中國籍嫌犯涉嫌殺人罪已遭拘留並正接受調查。

當局解釋，案發原因是「熟人之間的商業糾紛」，日中關係人士也指出，「極可能是個別的糾紛」。去年中國發生兩起疑動機為「仇日」的殺人案。對於這起新發生的事件，共同社引述日本政府相關人士稱，凶殺案「是商業糾紛」所引發，「並無政治動機或反日情緒背景」。