蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

中國學生蔣雨融在哈佛大學畢業典禮致詞爆紅後，近日陷入質疑聲浪。(美聯社)

中國學生蔣雨融在哈佛大學 畢業典禮致詞爆紅後，近日陷入質疑聲浪。美籍網紅鎖吶昨天發布中國駐美大使謝鋒 去年在哈佛演講遭到台灣與西藏學生抗議的影片，指蔣雨融出現演講後台盯場，幫忙趕走抗議學生，顯然與中共 關係很深。

鎖吶（Sona Eyambe）2日在Youtube頻道「好機車」發布影片，宣稱要打臉爆料蔣雨融的真面目，並批評她的哈佛演講偽善。

影片來源：youtube/好機車

他說，蔣雨融在演講說出「敵人也是人」這一句經典虛偽的句子之後，被網友起底原來她是中共高層二代，被質疑是在替中共大外宣；蔣雨融演講「人類命運共同體」，也是中共吹捧的口號，是「那個上任後賴著不走的領導人」在吹的。

鎖吶公布一段中國駐美大使謝鋒去年4月20日赴哈佛演講的影片，當時一位台灣學生（吳亭樺）和一位西藏學生的抗議，兩人先後被架出場外。

他說，第一位台灣女孩被另一個完全沒執法權的中國學生強行拖出去，那個中國學生是哈佛大學中國學生學者聯合會聯席主席鄒宏基，就是這個協會幫忙籌辦整個活動，邀請謝鋒來參加會議。而且他與蔣雨融都是在2023年秋天同時進入哈佛的。

鎖吶指出，台灣學生被拖出去，後台出現一個像工作人員的女生就是蔣雨融，她帶著一條圍巾，與蔣雨融當天在LinkedIn發布的照片完全一樣。

他說，台灣女生被拖出去後，一位西藏女生站起來抗議，蔣雨融在後台從右側匆匆忙忙地走到左側，好像趕著去找人幫忙。接著可以看到鄒宏基跟在她後面，原本試圖上前阻止那位西藏女生，但最後被保安給擋住了。簡單來說，蔣雨融去找鄒宏基，來阻止這兩位抗議者。

「抵抗中共學生聯盟」此前提供給中央社的影片也顯示，蔣雨融並非坐在台前的聽眾，而是在演講台後面不斷走動，疑似協助盯場的工作人員。

鎖吶說，蔣雨融在哈佛畢典宣稱「如果一個女生逃學是因為害怕被騷擾，那也威脅到了我的尊嚴」，但她親眼看到一個女孩被一個男人硬拖走，卻只是站在那裡什麼都不做。

他質疑蔣雨融：「當妳看到另一個女孩站出來抗議，妳卻選擇叫人把她拖走。敵人也是人，跑去哪了？命運共同體在哪裡？」。

面對外界連番質疑她是中共權貴子弟、走後門進入哈佛，蔣雨融今天在微博發文稱，「小蔣一步一步走出來的路坦坦蕩蕩，隨便他們去扒。很多朋友都勸我們算了，別去回應了。但我們偏要去和那些人對峙」。

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