蔣雨融哈佛畢典致詞含「中國色彩」 兩邊不討好陷窘境

蔣雨融暴紅後，被質疑是走後門進哈佛。(美聯社)

中國留學生 蔣雨融在哈佛大學 畢業典禮的致詞走紅網路，但她本人被扒出靠關係「走後門」，在中國網上引起巨大爭議。蔣雨融隨後雖在社交平台發文澄清自己從未「靠爸」，但仍未消除網友疑慮。加上她的致詞內容被認為有「中國色彩」，蔣雨融暴紅後顯然陷入中美兩邊都不討好的窘境。

蔣雨融5月29日在美國哈佛大學畢業典禮上代表畢業生演講，以「守護我們的人性」為主題，以翻譯洗衣機中文標識的趣事，強調要保持多元化和國際化。媒體稱，她是哈佛多年以來第一個在畢業典禮致詞的中國留學生。

這一演講也迅速在中國網路上走紅，一些網友讚揚她的演說，充滿倡導平等包容的理想主義光芒，並表示她為中國學生爭光；但當有人扒出蔣雨融的身分後，輿論迅速翻轉。

網友發現，蔣雨融父親為中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（簡稱中國綠發會）的專項基金執行主任蔣志明，使蔣雨融被外界視為中國「權貴子女」的一員。中國綠發會是經中國國務院批准設立的全國性公益基金，而蔣雨融進入哈佛，是經綠發會副理事長兼長期秘書長周晉峰，以綠發會國際部長期義工的身分推薦入讀。

澎湃新聞報導，蔣雨融2022年得悉獲哈佛取錄時，蔣志明還特別感謝周晉峰。前總書記胡耀邦的兒子胡德平曾任中國綠發會理事長，至今還是黨委書記。

對於網上爭議，疑似是蔣雨融本人的「哈佛蔣雨融Luanna」影音號6月2日發文強調自食其力，稱自己從小父母就分居離婚，與父親接觸較少，和母親顛沛流離，初中還遭遇過校園霸凌，還曾被扒光衣服羞辱。高中第二年考取英國學術最嚴格的高中，沒有後門。之後進入英國華威大學攻讀政治經濟哲學，後以優異的成績在大三轉學美國杜克大學，在哈佛讀研究生的學費都是自己畢業後存下來的積蓄。

她還說，自己在申請哈佛大學甘迺迪政府學院研究生時，提交的三封推薦信分別來自她的兩名導師和她在瑞士信貸工作時的小組長。她的父親任職高管的綠色發展基金會確實為她開具封推薦信，但由於哈佛申請推薦信份數限制，最後綠發會推薦信沒有提交。