女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

廣東中山近日舉辦動漫展上，有幾名衣著暴露的兒童直播，觀展市民拍下照片並認為相關行為不妥當；據該漫展主辦單位工作人員表示，幾名兒童疑似屬某訓練中心，他們在巡查時發現不妥，已第一時間叫停，「（小孩）家長也在場，我們也覺得尺度還是過了一些，（當時）已經馬上讓他們把衣服給（換了）。」

紅星新聞報導，據網傳的現場圖片顯示，在一處類似臨時搭建的簡易攝影場地前，有兩名女童身著連體的緊身服，腳上套有半截絲襪。

報導指出，微信公眾號「中山博覽中心」在5月27日曾發文介紹，「2025中山AS24端午動漫嘉年華」於31日至6月1日上午10點至下午5點在中山博覽中心前廳+綜合展廳舉行。

據該漫展主辦單位工作人員2日表示，對於網傳信息，他知道的情況是6月1日當天確有兩名小朋友衣著不太合適出現在公眾場合，「我們過去檢查發現，是有一家攝影工作室這樣的一個機構，跟孩子的監護人一起過來在現場拍照。」他們馬上聯繫家長和攝影工作室，及時制止不合理的行為，家長也很配合。

對於網傳的付費直播一事，該工作人員稱，只知道當時對方是有宣傳自己的工作室，「我看到他們有一個二維碼，小朋友自己拿著一個二維碼，讓現場的攝影師或者遊客幫他們拍照返圖。」

該主辦單位表示，幾名兒童疑似屬於某訓練中心，他們在巡查時發現不妥，已經第一時間叫停。制止相關情況後，他們已經第一時間上報主管部門。

報導指出，星尚文化傳播有限公司劉先生說：「他們有點類似於像藝術培訓那種，就是有通過直播來引流。」

漫展場館方則表示，正在了解相關情況。