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復甦仍弱 中國5月百強房企銷售額年減17.3%

記者黃雅慧／即時報導
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圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）
圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）

今年被視為中國房市能否回穩關鍵年，外界持續關注中國房市狀況。中國房產調研機構中指院日前公布中國房市相關數據顯示，5月單月，TOP100房企銷售額年減17.3%，較4月單月降幅擴大0.5個百分點；5月百城新房均價為每平方公尺人民幣16,815元，受部分城市優質改善項目入市帶動，較上期結構性上漲0.3%，年漲2.56%。

中指院報告顯示，今年前五個月，中國TOP100房企銷售總額為人民幣1.4兆元，年減10.8%。降幅較1至4月基本持平，微降0.6個百分點。1至5月銷售總額超百億房企33家，較去年同期持平，五十億房企64家，較去年同期減少6家。

房價部分，從百城新房價格月增率漲跌幅個數看，5月，新房價格月增上漲城市個數為33個，價格下跌的城市個數為54個；二手房（中古屋）部分，掛牌量持續高位下，「以價換量」現象持續主導市場，5月百城二手住宅均價為每平方公尺人民幣13,794元，月增率跌幅擴大至0.71%，年跌7.24%。

新房價格部分，5月中國一線城市新房價格月漲0.90%，其中上海在綠城．潮鳴東方等改善項目入市帶動下，新房價格月漲1.47%，漲幅居百城首位；二線城市新房價格月漲0.06%。三四線城市新房價格降0.11%。

另一家調研機構克而瑞地產研究中心報告顯示，5月樓市整體延續企穩走勢，新房供給顯著回落，但成交較4月基本持平，累計年增率保持正增長，項目開盤去化率延續前期高位震盪，京滬深等熱點仍熱；二手房成交增長動能顯著放緩，一線韌性較強，二三線分化加劇。

展望後市，中指研究院稱，隨著5月關稅戰階段性緩和，市場觀望情緒或有改善，但未來仍存不確定性。6月樓市政策環境預計將保持寬鬆基調，關鍵在於專項債收儲、城中村改造等政策落實進展。隨著年中銷售節點來臨，房企推盤節奏及促銷力度或將加大，但各城市之間、新舊項目之間分化行情仍將延續。

克而瑞則認為，房企年中衝刺將至、營銷預期加碼，供給結構優化下適銷對路樓盤入市，預期帶動成交總量延續穩步復甦走勢、月增率持增，年增率持平去年或小幅微降，延續弱修復態勢。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌此前分析，目前一二線城市已呈穩定跡象，但三、四線城市因庫存居高不下、需求疲軟，調整周期可能延續至2026年。

房價 摩根大通 關稅

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