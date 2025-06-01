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中國50多名作家遭跨省逮捕 北京等地律師組援助團隊

中央社台北1日電
近期有多名疑似是被捕作家在微博自述處境，引發關注。圖為北京街頭。(美聯社)
近期有多名疑似是被捕作家在微博自述處境，引發關注。圖為北京街頭。(美聯社)

中國違規異地執法「遠洋捕撈」掀文字獄。自去年6月起，有50多名中國「耽美」作家因在台灣的海棠文學城網站發表作品被捕。近期有多名疑似是被捕作家在微博自述處境引發關注；部分北京、上海律師為此出面集體提供援助。

「耽美」多指女作家寫「男男戀」的唯美情慾作品，近年在中國遭嚴格審查取締後，中國耽美作家紛紛轉往伺服器設在台灣的海棠文學城成人付費網站發表作品。這些作家大多是20多歲的年輕女性，2024年6月安徽警方跨省抓捕，近期傳出蘭州警方也開始跨省逮捕。

近日，有多名疑似是被捕的作家在微博自述得知犯法後的處境，這些文章多數已被下架，但仍有部分文章的截圖在微博、小紅書、微信上流傳。有作家表示，原想寫文章替家裡分擔經濟壓力，沒想到人民幣4000餘元（約560美元）的稿費卻成犯罪證據，盼法院能給出公正結果。

也有作家寫道，自己是就讀985、211的名校，雖然大學學歷暫時保住，但好不容易考上的研究生資格被撤銷。有多名作家表示，在得知自己犯法後，出現憂鬱症狀、想自殺的念頭。

有不少文章提到，「跨省辦案」使他們得緊急籌錢遠赴他省到案說明。有作家提到，遠赴蘭州到案說明的旅費，是靠賣平板、遊戲帳號湊出來的，身上僅剩人民幣數百元，警察建議主動退贓款減刑，發文是為了向網友借錢。更有不少文章提到，沒錢聘請律師打官司。

這幾篇文章在微博引發討論，有部分律師表示將提供法律援助。北京一家律師事務所律師今天透過微博發文，指注意到「蘭州遠洋捕撈海棠作者」事件引發關注，部分作家面臨刑事追訴，且多為年輕、貧困的弱勢群體。

這名律師在貼文中說，一些在北京、上海等地工作的刑事辯護律師已自願組成法律援助團隊，優先為已被羈押、處境更為艱難的作家提供法律援助。

貼文指出，援助內容包括法律諮詢、解釋刑事訴訟流程、當事人權利義務、為符合法律援助條件或委託條件的當事人提供辯護代理服務等。

這名律師今天下午4時許在微博表示，此舉無意引發性別對立，且援助本案也並非預設海棠作家無罪，介入原因為目前瞭解的訊息顯示，蘭州警方在刑事追訴過程中，在程序、事實、證據及法律適用等方面存在值得關注的問題。

另一名律師也透過微博發文指出，團隊目前給其中2名作家辦理刑事委託手續，都是免費援助。若需要開庭，路費將由律師個人承擔；也有不少微博帳號發文表示，可以協助轉介律師朋友給需要法律援助的作家。

微博 微信 刑事訴訟

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