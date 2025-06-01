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美防長指中國威脅迫在眉睫 中國防部：有關言論嚴重挑釁

記者謝守真／即時報導
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美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）近日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，警告大陸對台灣構成的威脅「迫在眉睫」。中國國防部1日就此表示，美方所作所為全世界都看得清清楚楚，有關言論有著霸權邏輯與冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益，「強烈不滿、堅決反對」。（記者陳政錄／攝影）
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）近日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，警告大陸對台灣構成的威脅「迫在眉睫」。中國國防部1日就此表示，美方所作所為全世界都看得清清楚楚，有關言論有著霸權邏輯與冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益，「強烈不滿、堅決反對」。（記者陳政錄／攝影）

美國國防部赫塞斯（Pete Hegseth）近日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，警告中國對台灣構成的威脅「迫在眉睫」，並籲亞洲國家增加國防開支。中國國防部1日表示，美方所作所為全世界都看得清清楚楚，有關言論充斥霸權邏輯與冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益，「台灣問題純屬中國內政，美方無權說三道四」，中國「強烈不滿、堅決反對」。

中國國防部1日傍晚於微信公眾號「國防部發布」發出「就香格里拉對話會期間美方涉華消極言論答記者問」。

中國國防部發言人張曉剛表示，美方慣於藉香格里拉對話會製造紛爭、挑撥對抗、謀求私利。美防長所言充斥著根深蒂固的霸權邏輯、霸凌做派、冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益、歪曲中方政策主張，嚴重無視地區國家攜手維護繁榮穩定的共同努力，嚴重背離世界各國求和平、謀發展的共同意願。「我們對此強烈不滿、堅決反對」。

張曉剛續稱，「美方所作所為全世界都看得清清楚楚」。其為一己私利，發動關稅戰、貿易戰，到處橫徵暴斂；拉「小圈子」、搞陣營對抗，引發各國深切擔憂；強化亞太軍力部署，粗暴干涉他國內政，煽動製造緊張局勢。事實一再證明，美方逆潮流大勢、一意孤行，必將反噬自身。

張曉剛重申，「台灣問題純屬中國內政，美方無權說三道四，更不要妄想以此作為遏制中國的籌碼」。中國人民解放軍將堅決捍衛國家主權和領土完整，「堅決粉碎一切台獨分裂圖謀和任何外部勢力干涉，我們的決心意志堅如磐石、能力手段強大可靠」。

談及南海議題，張曉剛表示，南海是國際公認最繁忙、最安全的航道之一。中方將繼續堅持同有關國家通過對話協商妥處分歧，堅持「依法依規」維護領土主權和海洋權益，與地區國家攜手打造和平、友誼、合作之海。他強調，「美國唯恐南海不亂，拉幫結派、興風作浪，是地區和平穩定的最大威脅。」

另，張曉剛還稱，中國始終是亞太地區和平發展的守護者、建設者。中國軍隊將與地區國家一道，共同反對霸權主義損害亞太、反對把地緣衝突引入亞太、反對任何國家任何勢力在這裡生戰生亂。將積極踐行人類命運共同體理念和「三大全球倡議」，攜手維護亞太長治久安、繁榮穩定。

近日，赫塞斯在香格里拉論壇上指，若中共試圖以武力征服台灣的任何舉動，都將對印太地區及全球造成「毀滅性後果」。並稱「中國的威脅是真實的，而且可能迫在眉睫。」赫塞斯該言論被視為迄今為止，就台灣議題發表的最強硬聲明。但並未說明毀滅性後果（devastating consequences ）的具體內容。

國防部 赫塞斯 新加坡

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