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六四36周年 天安門母親張先玲：他們為什麼這麼怕我

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六四36周年 天安門母親張先玲：他們為什麼這麼怕我

中央社台北31日電
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天安門母親發起人張先玲(左二坐輪椅者)與罹難者親屬們在墓前致哀。(中央社資料照)
天安門母親發起人張先玲(左二坐輪椅者)與罹難者親屬們在墓前致哀。(中央社資料照)

中國「六四天安門民主運動36周年將屆，88歲的「天安門母親」張先玲近日受訪表示，不明白官方為何仍要嚴密看管她，「為什麼這麼怕我」，並表示會堅守說出六四真相的承諾，不會噤聲。

今年6月4日是六四36周年，由遇難者家屬成立的天安門母親群體每年都會向外界發表祭文和公開信，呼籲當局公開六四真相。天安門母親發起人之一的張先玲近日接受美國自由亞洲電台訪問時做了上述表示。

張先玲表示，她雖年事已高，行動不太方便，需要坐輪椅，但只要身體狀況可以，一定會在六四當天到萬安公墓拜祭在六四時遇難的兒子王楠。

報導說，因為堅持說出六四真相和天安門母親發起人的身分，張先玲多年來受到當局嚴密看管。她表示，在所謂的敏感時期，手機必定受到干擾，去年六四前夕電話曾一度完全不通、對外失聯，今年當局也未鬆懈，早在4月她從外地回北京已被嚴密看管。

張先玲說，「我不知道他們為什麼這麼怕我。我也88歲了，走不了200米（公尺）就要坐輪椅了，我有那麼可怕嗎？」

張先玲透露，負責監視她的安全人員也承認這種做法是犯法，「他說我們也沒辦法，就是不讓我見記者。他們要求我說保證不見記者不說話，我說那我做不到…我說的都是真話呀，你們（中國政府）不說這個真相，人家來問我我還不說嗎？是人來找我，是記者不是記者問我六四的事情我都說」。

張先玲不認同當局將每年的六四周年定義為敏感時期並對她嚴密看管的做法，並坦言每年快到兒子遇難日都會很難受，喪子之痛未因時間而淡化和抹去。

張先玲表示，天安門母親的成員分散各地，不能常常見面，但從每年參與聯署公開信的人數來看，不少遇難者的家人和她一樣堅守平反六四的承諾，也堅定了她的信念和意志。

張先玲說，「我們要為六四死難的人討還公道，我們有這個堅定的信念，所以就能夠堅持到現在。我就是要告訴孩子說媽媽還在堅持，也是告訴當局我們還在堅持」。

張先玲表示，中國政府一直想抹去六四真相，但她相信，政權力量再大，也不能完全抹去發生過的事，也因為這份信念以及每年在各地悼念六四的人們，支持著她和天安門母親群體。

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