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當年首訪台灣 中評社社長郭偉峰68歲病逝

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當年首訪台灣 中評社社長郭偉峰68歲病逝

記者陳湘瑾／即時報導
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兩岸資深新聞工作者、中評社社長郭偉峰於5月29日在香港因病逝世，享年68歲。（圖／取自傳媒茶話會）
兩岸資深新聞工作者、中評社社長郭偉峰於5月29日在香港因病逝世，享年68歲。（圖／取自傳媒茶話會）

中國評論通訊社（中評社）郭偉峰治喪小組31日發布訃告，兩岸資深新聞工作者、中評社社長郭偉峰因病醫治無效，於2025年5月29日凌晨3時，在香港辭世，享年68歲。

據中國經濟傳媒協會微信公眾號，公開資料顯示，郭偉峰生於1957年6月，祖籍廣東梅州，1982年8月畢業於武漢大學中文系，入職中國國務院僑辦中國新聞社。

1991年8月12日，郭偉峰與新華社記者範麗青作為首批入台採訪的中國記者，從北京經轉香港飛抵台灣桃園機場，展開12天的採訪行程。這是兩岸分隔42年後，中國記者因公務首度入台。

1997年，郭偉峰受海峽兩岸關係協會會長汪道涵委託，赴香港創辦《中國評論》月刊，此後逐步創辦中國評論通訊社、中評網、中國評論學術出版社、中評智庫基金會等機構。

郭偉峰長期從事兩岸關係及香港問題研究，是在兩岸學術界具有重要影響力的著名學者，出版了涉及兩岸關係問題、香港問題的學術研究專著文集數十部。

郭偉峰曾先後任中國新聞社港台部主任、副總編輯，作品獲得首屆「中國新聞獎」，並獲「全國優秀新聞工作者獎」等獎項。後任中國評論通訊社社長、中國評論月刊社長、中國評論學術出版社董事長等職。

訃告指，遵照郭偉峰生前意願，喪事一切從簡，不設靈堂，不舉行追悼會。治喪小組表示，近日收到兩岸各界人士和機構的關心、哀悼及對家屬的慰問，謹代表中評社全體同仁和郭偉峰先生家屬致謝。

中國評論通訊社（中評社）31日發布訃告。（圖／取自中評社官網）
中國評論通訊社（中評社）31日發布訃告。（圖／取自中評社官網）

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