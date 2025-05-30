青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一江玉蓉因致詞內容暴紅。(美聯社)

近日在哈佛大學 畢業典禮，畢業生代表之一江玉蓉（音譯）因致詞時強調要保持學生群體的多元化和國際化等內容暴紅。江玉蓉來自中國青島，為服務人群赴哈佛攻讀國際發展公共管理碩士，她的那句「看到那些被我們貼上敵人標籤的人，我們也就找到自己的人性」獲大批中國網民點讚：「有國際視野孩子的思維就是不同」，「比美國總統還有格局」。

據鳳凰網報導，5月29日，在哈佛大學畢業典禮上，三名畢業生代表在演講時強調，要保持學生群體的多元化和國際化，並在美國總統川普 政府的攻擊面前堅持真理。其中一位演講者是來自中國的江玉蓉。據了解，她也是哈佛大學近400年校史中第一位站在畢業講台上的中國女性。

據哈佛大學網站介紹，江玉蓉憑藉優異的考試成績，獲得英國威爾斯卡地夫一所高中的全額獎學金，接著在杜克大學完成本科教育，隨後在哈佛大學甘迺迪學院讀研究生。江玉蓉說，她從小就意識到，教育可以改變人生軌跡。「這就像你站在鐵路邊，你知道你必須跳離。否則，你的生活將永遠一成不變」。

江玉蓉初到卡地夫時，對經濟學產生興趣，接著繼續在杜克大學學習經濟學，並對哲學和政治學愈來愈感興趣，閱讀了約翰·斯圖爾特·密爾、卡爾·馬克思和威廉·L·羅等思想家的著作。

江玉蓉憑借優異的考試成績，獲得英國威爾斯卡地夫一所高中的全額獎學金，接著在杜克大學完成本科教育，隨後在哈佛大學甘迺迪學院讀研究生。(美聯社)

江玉蓉還主持一個拳擊俱樂部，從小就學習拳擊。盡管身高只有1米63，她卻經常通過與男拳擊手對打來備戰比賽。「這能強化你的性格」，她說，「你必須直視他們，不要害怕。因為如果你閉上眼睛，你就無法擋住看不見的拳頭，也無法擊中看不見的目標」。

從杜克大學畢業後，江玉蓉在私營金融領域工作，原本想成為一名經濟學家，但她覺得這份工作與她想要服務的人群相距甚遠，因此選擇哈佛大學甘迺迪學院國際發展公共管理碩士繼續深造，加入一個由來自34個國家的77名學生組成的班級。

江玉蓉說，她從小就意識到，教育可以改變人生軌跡。(美聯社)

江玉蓉在演講中鼓勵人們不帶評判地傾聽彼此的意見，尋求共同的信念而不是衝突。「我們如果還相信共同的未來，就不要忘記，那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人。看到他們的人性，我們也找到自己的人性。我們的崛起不在於證明對方錯了，而在於彼此不棄」。

她的演講獲得現場熱烈掌聲，隨即也衝上了微博熱搜，網民紛紛留言點讚：「有國際視野的孩子的思維就是不同」，「比美國總統還有格局」，「太優秀了」，「世界就是需要這樣有『大我』的人」。