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四川換乘帝 男子24小時狂趕火車旅行5887公里

中國新聞組／即時報導
王冬刷新了「24小時內乘坐火車旅行最遠距離」的金氏世界紀錄。（取材自紅星新聞）
王冬刷新了「24小時內乘坐火車旅行最遠距離」的金氏世界紀錄。（取材自紅星新聞）

中國男子王冬以24小時內5887.76公里的火車旅行距離，刷新「24小時內乘坐火車旅行最遠距離」的金氏世界紀錄。紅星新聞報導，39歲的王冬是四川德陽人，他為了挑戰世界紀錄籌備了兩年，預設路線途經三個換乘城市，所有節點間的銜接時間被精確到分鐘。在挑戰成功後，王冬表示，「這24小時的奔波，是對中國鐵路的一次深情擁抱」。

2月14日挑戰當天，王冬獨自到深圳北站，搭乘當天早上7時54分深圳北到北京西的G82次，開啟這場速度與激情的旅程。挑戰中最緊張的一幕出現在北京，當時王冬需在北京西站下車，搭地鐵趕赴北京南站，僅有31分鐘的緩衝時間；由於列車晚點3分鐘，他全力衝刺穿越地鐵站台，在22分鐘後趕上下一班列車，「真是心跳加速，我知道如果錯過就全盤皆輸。」

王冬乘坐的D5122次列車在途中出現了延誤；他說，感覺自己整個人都緊繃著，只能隨時緊盯著車上的運行時間。到達宜賓站時，列車確實晚點了，但只晚了2分鐘左右。當車門打開，他踏上宜賓站台的那一刻，手表上24小時的倒計時只剩下40秒。

最終王冬以5887.76公里刷新「24小時內乘坐火車旅行的最遠距離」的金氏世界紀錄。

身為火車迷的王冬，12年前在上海求學時，就曾因換乘8趟列車回家而走紅網路，被網友稱為「換乘帝」。這次為了盡可能壓縮中途換乘時間，他設計了北京西站到北京南站的地鐵行程，全程狂奔對體能要求很高，挑戰前他幾乎每天都堅持游泳鍛鍊身體，體重減掉了16公斤。

王冬表示，在挑戰的24小時裡，他幾乎沒有真正意義上的休息：邊趕車、邊填寫見證人紀錄、邊直播互動，全流程一絲不茍。在驚險之外，還是有很多感動的細節，他把每段旅途都記錄了下來，「不只是為了留念，更是向自己證明，這趟旅程值得。」

王冬將這次挑戰視作一種儀式，也是一種致敬。他說：「我只是一個平凡的火車迷，但我用自己的方式參與了一次屬於這個時代的速度故事。」

王冬挑戰線路示意圖。(紅星新聞)
王冬挑戰線路示意圖。(紅星新聞)

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