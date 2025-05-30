我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生攸關大學財務收入與美國人才供應鏈

4月消費支出及通膨雙雙降溫 Fed料仍將按兵不動

中國端午連假 全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國今年端午連假為5月31日至6月2日共3天，鐵路端午假期運輸30日已經啟動，自5月30日至6月3日，為期5天，中國全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次。圖攝於5月28日下午杭州東站候車大廳。記者陳宥菘／攝影
中國今年端午連假為5月31日至6月2日共3天，鐵路端午假期運輸30日已經啟動，自5月30日至6月3日，為期5天，中國全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次。圖攝於5月28日下午杭州東站候車大廳。記者陳宥菘／攝影

中國今年端午連假為5月31日至6月2日共3天，根據「中國鐵路」微信公眾號，鐵路端午假期運輸30日已經啟動，自5月30日至6月3日，為期5天，中國全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次，客流最高峰為5月31日，預計發送旅客1,830萬人次。

「中國鐵路」指出，今年端午假期，鐵路客流主要由探親流、旅遊流等構成，預計整體維持高位運行，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區及部分熱門旅遊城市客流相對集中。從車票預售情況來看，北京至上海、上海至北京、北京至濟南、北京至鄭州、北京至瀋陽、鄭州至北京、北京至太原、濟南至北京、北京至南京、深圳至香港等熱門區間客流較大。

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，在端午小長假運輸5天期間，上鐵集團預計發送旅客1,700萬人次，日均發送旅客340萬人次，較去年同期（6月7日至11日）增長6.8%，其中，5月31日為客流最高峰日，當天發送旅客可望突破380萬人次，創歷年端午小長假運輸單日新高。上鐵集團表示，30日午後起，上海、杭州、南京、合肥、徐州、寧波、溫州等地將迎來首波客流小高峰。

上鐵集團客運部相關負責人指出，此次端午小長假運輸期間，長三角區域性周末、節假日出行需求持續旺盛，且今年端午假期恰逢「六一」國際兒童節，家庭親子出遊有望成為客流增長亮點，客流總體呈現「旺季更旺」特徵。

廣鐵集團表示，為期5天的端午小長假運輸預計發送旅客1,170萬人次，較去年增加95.5萬人次，增幅8.9%。日均發送234萬人次。預計客流最高峰將落在5月31日，預計發送268萬人次，增幅8.2%。

端午 鄭州 微信

上一則

日稱與中國就恢復水產進口達共識 中：將研究日方請求

下一則

拜會斯里蘭卡總統 王文濤：深化貿易投資與產供鏈合作

延伸閱讀

金山灣區台灣文化導覽 主流學員體驗端午習俗

金山灣區台灣文化導覽 主流學員體驗端午習俗
北京綠化帶華麗升級 一路繁花變「5A級景區」

北京綠化帶華麗升級 一路繁花變「5A級景區」
金山灣區台灣文化導覽活動 主流學員體驗端午文化

金山灣區台灣文化導覽活動 主流學員體驗端午文化
美將積極撤銷中國學生簽證 北京：戳穿「自由開放」謊言

美將積極撤銷中國學生簽證 北京：戳穿「自由開放」謊言

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
王力雄：中國正在往「黃禍」的方向走

王力雄：中國正在往「黃禍」的方向走