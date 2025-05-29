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印巴戰爭殲10擊落法製戰機 中國軍方不作正面回應

中央社台北29日電
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路透引述兩名美方官員透露，巴基斯坦7日用中國製殲-10（J-10CE）戰機擊落至少兩架印度軍機。圖為2024年珠海航展展出的J-10CE。（中央社）
路透引述兩名美方官員透露，巴基斯坦7日用中國製殲-10（J-10CE）戰機擊落至少兩架印度軍機。圖為2024年珠海航展展出的J-10CE。（中央社）

針對巴基斯坦空軍日前以中國製殲10（J-10CE）戰機擊落印度的法國製飆風（Rafale）戰機，中國軍方對此反應低調。中國國防部發言人張曉剛今天僅表示，希望印巴保持冷靜克制，中方願繼續為維護地區和平穩定發揮建設性作用，並未正面回應。

中國國防部下午舉行例行記者會。有中國媒體提問，中國外銷型戰機J-10CE「首次取得實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」，要求該部評論。

張曉剛在回答時說，中國國防部想強調的是，印巴是搬不走的鄰居，希望雙方保持冷靜克制，避免局勢進一步複雜化，中方願繼續為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

印度與巴基斯坦5月初因喀什米爾（Kashmir）4月下旬發生的恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，印巴雙方5月7日合計出動近125架各式飛機。巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，包括3架飆風戰機、1架Su-30MKI與1架MiG-29。

路透隨即引述2名美方官員指出，巴基斯坦當天使用中國製殲10戰機擊落至少2架印度軍機，其中至少有1架被擊落的是法製飆風戰機；印度則低調承認本國空軍有3架軍機墜毀。消息一出，引發中國民眾熱議，不少人更為中國製戰機能擊落法製戰機感到雀躍。

在熱議多日後，中國官媒央視17日首度透過「軍情時間到」節目報導，中國J-10CE戰機「首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，且自身無一損失」，是中國主流官媒首度證實此事。

印度 巴基斯坦 國防部

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