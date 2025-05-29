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中國客泰國遭持刀搶劫 嫌犯「旅遊大吃大喝 沒錢了」

世界新聞網╱即時報導
泰國清邁是知名的旅遊城市。（路透）
泰國清邁是知名的旅遊城市。（路透）

一名中國男性遊客日前在清邁遭遇一名男子持刀搶劫，引發注意。據當地警方介紹，嫌犯稱其來清邁旅遊期間因大吃大喝，導致錢財耗盡，遂起歹念，謊稱出售加密貨幣，誘使受害人會面後實施搶劫。今天（5月29日），中國駐清邁總領事館方面向南都記者表示，事發於25日，領館得知該事件後，立即向警方確認受害者是中國公民，目前嫌疑人已被警方抓獲。

據南方都市報報導，當地時間5月27日11時許，泰國清邁府警方召開記者會稱，抓獲一名涉嫌持刀搶劫的外籍嫌疑犯。根據警方介紹，25日，在泰國清邁府一棟大樓一樓停車場發生一起持刀搶劫案，受害者是一名中國男性遊客，被搶走現金13.5萬泰銖（約合4100美元）。之後，嫌疑犯Eng Chi Hon被抓獲，並查獲一輛摩托車和現金101.16萬泰銖（約3.11萬美元）等證據。

公開資訊顯示，Eng Chi Hon是一名31歲的馬來西亞籍男子。目前，Eng Chi Hon被指控涉嫌搶劫罪及外國人在泰逾期居留兩項罪名。 25日晚，他頭戴安全帽，駕駛摩托車來到犯案地點，持刀威脅該中國籍男子，搶走他背包內泰銖現金後迅速逃離現場。事發後，警方調取監視器錄影，鎖定Eng Chi Hon逃跑路線，之後在訌柿縣一處公寓成功將其抓獲。 Eng Chi Hon供述稱，他之前在馬來西亞從事眼鏡銷售和加密貨幣交易，後來在清邁交了一位女友，便來清邁旅遊，期間因大吃大喝，導致錢財耗盡，於是起了歹念。他聯繫了該中國男子，謊稱出售加密貨幣，誘使對方準備現金。待男子攜款前來會面時，他持刀威脅、搶走現金，之後騎車逃離。

29日，中國駐清邁總領事館表示，領館獲悉有關報導後，第一時間與當地警方聯繫，確定受害者是中國公民；事發是25日，案發後，受害者立即報警，警方迅速開展搜查，27號早晨警方抓獲了嫌疑人。

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