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燒肉店討出資額 「霸總」張翰被告

中國新聞組／即時報導
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張翰近日因投資糾紛，收到傳票。(取材自微博)
張翰近日因投資糾紛，收到傳票。(取材自微博)

中國「霸總」男星張翰2022年演出自編自製的「東八區的先生」時爆出襲胸爭議，消失3年的他才在3月透露生活充實，不料近日涉入一間燒肉店未繳出資糾紛而收到傳票。消息曝光瞬間登上熱搜，張翰工作室則在社群上緊急發出聲明，表示張翰曾在疫情期間投資餐飲品牌並占有10％股份，但持股期間都有履行股東義務，完成所有金額繳納，且已在2023年完成退股手續，自此與該餐飲品牌無任何關係，如今該餐飲品牌破產，張翰僅以前股東身分配合調查。

極目新聞報導，相關報告顯示，燒本燒（上海）餐飲管理有限公司名下關聯多起破產拍賣信息，並已多次被限制高消費，而張翰曾在該公司持股10%，並為其名下品牌做過多次宣傳，後於2023年4月退出該公司。

據報導，張翰工作室27日發布「嚴正聲明」表示，張翰與工作室原本不想占用公共資源，但「演員張翰被起訴」、「張翰被燒本燒烤肉起訴」等熱搜話題下的相關內容，與實際情況存在事實出入，工作室特發此聲明。

聲明稱，張翰曾入股燒本燒（上海）餐飲管理有限公司且持股比率為10%。在持股期間，張翰依照法律規定及公司章程約定對其持有的股權進行了全部實繳，並履行全部股東義務。

聲明強調，張翰並未實際參與燒本燒品牌的經營管理，且其餘各股東在品牌發展及管理等方面難以達成一致意見，張翰後來與燒本燒品牌終止全部合作並實際退出該公司。2023年4月25日，燒本燒完成張翰退出的相關股權變更公示手續，張翰自此與燒本燒品牌不存在任何法律關係。

工作室表示，直到2025年5月，經上海鐵路運輸法院聯繫，張翰才知道燒本燒公司已進入破產程序。為了查清、追繳燒本燒公司其他股東未依法依約出資的相關事宜，敦促解決燒本燒公司債務、破產問題，張翰現積極配合法院的全部調查、審理流程。

2009年，25歲的張翰以青春校園劇「一起來看流星雨」中的「慕容雲海」出道，迅速成為超人氣演員，並擁有「一不小心愛上你」、「勝女的代價」、「杉杉來了」等多部代表作，但出道以來張翰經常成為爭議焦點，這次熱搜事件又讓這名40歲的男演員陷入輿論漩渦。

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