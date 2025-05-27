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戰狼變色狼？消費低 胡錫進歸因性蕭條

中國新聞組／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自澎湃新聞）
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自澎湃新聞）

中國經濟低迷，各界都在尋找消費引擎；官媒環球時報前總編胡錫進將矛頭指向「性蕭條」，認為「男的下班就愛宅在家裡，女的連買漂亮衣服都沒興趣」，是消費低迷的重要原因之一；有中國網友不以為然，認為胡錫進作為媒體人不去監督公權力，「反而呼籲放縱、搞黃色」、「戰狼變色狼？」揶揄胡是「為黃一辯」。

中央社報導，胡錫進是中國官媒「戰狼」之一，他的言論常被視為官方刻意「測試水溫」的布局。胡錫進在社交平台發文指出，「性蕭條」問題是一件大事，「值得高度重視，深入研究」。

他指出，「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一，並認為「對此不要羞於關聯，一定要實事求是」，「性如果蕭條了，人們的消費興趣和動力就會減掉一大塊」。

胡錫進認為，中國的社會要維護有利於「正常性繁榮」的氛圍，不要在性問題上過度嚴厲，並要反對「萬惡淫為首」的舊觀念；他還稱，「『黃色』、『情色』的標準不要盯得太寬泛，以免傷及性本身的環境因素」。

文章稱，「約會，取悅對方，自己美和欣賞美，在異性面前表現瀟灑，更積極參加社會活動，很多都直接或間接與性有關。性想像和性幻覺不都是齷齪的，有些是淡淡的，甚至是潛意識的，但它們能激發消費，讓人變得積極，增加環境的活躍」。

胡錫進表示，年輕人如果性蕭條，勢必低欲望，「男的下班就愛宅在家裡，女的連買漂亮衣服都沒興趣」。他強調，「必須承認，性是消費的重要媒介」。

有中國網友不認同胡錫進的說法，嗆聲官媒喉舌是為了官老爺先放風聲，鼓勵性消費，「是上面叫你試水溫嗎」、「要重回公款吃喝嫖賭嗎」？也有網友揶揄胡是「為黃一辯」，真是開了眼界。

蕭條 胡錫進

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