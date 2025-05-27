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在中國斥資20億歐元設廠…瑞典貨車廠商Scania拓亞洲市場

記者黃雅慧／即時報導
瑞典貨車生產商斯堪尼亞（Scania）首席執行官Christian Levin日前表示，斯堪尼亞將於10月在中國啟動投資20億歐元（22.7億美元）的生產中心，中國生產基地將是在瑞典和巴西工廠外，該公司的第三個全球生產基地。路透
瑞典貨車生產商斯堪尼亞（Scania）首席執行官Christian Levin日前表示，斯堪尼亞將於10月在中國啟動投資20億歐元（22.7億美元）的生產中心，中國生產基地將是在瑞典和巴西工廠外，該公司的第三個全球生產基地。路透

瑞典貨車生產商斯堪尼亞（Scania）首席執行官Christian Levin日前表示，斯堪尼亞將於10月在中國啟動投資20億歐元（22.7億美元）的生產中心，中國生產基地將是在瑞典和巴西工廠外，該公司的第三個全球生產基地。

路透報導，Levin表示，中國的新工廠最終年產能將達到5萬輛汽車，幾乎是斯堪尼亞巴西工廠去年產量的兩倍，同時還將提振對南美生產的零組件的需求。

Levin稱，斯堪尼亞在亞洲相當薄弱，如果亞洲的客戶想購買斯堪尼亞，他們必須從歐洲或巴西購買，這意味著可能要等6、7個月。而在中國市場設廠還能讓斯堪尼亞接觸到中國新一代運輸技術。

第一財經報導，中國瑞典商會主席兼瑞典北歐斯安銀行駐中國首席代表凌萬儒（Peter Ling-Vannerus）稍早便透露，德國大眾集團卡車部門傳拓旗下瑞典公司斯堪尼亞（SCANIA）正對中國加大投資，包括一項新建重型卡車製造工廠的計畫，他說，「斯堪尼亞的工廠是一筆大投資，我們很高興看到其他許多企業也正在中國增加研發投入。」

報導指出，斯堪尼亞品牌在全球擁有超過130年歷史。在新能源轉型的大潮中，該公司將目光轉向了中國市場。未來，傳拓集團中國的研發中心將覆蓋創新研發、軟件和車聯網開發以及測試等環節，這些方案也有望輸出全球市場。

對於為何在中國加大力度投資，觀察者網報導，斯堪尼亞亞洲工業運營總裁Ruthger de Vries在今年3月戰略記者會上表示原因有三：一是中國卡車市場的體量是歐美市場的總和，這符合斯堪尼亞拓展市場的需求；二是中國汽車技術的發展最快，這能夠保障斯堪尼亞在市場中的競爭力；三是通過獨資建廠的方式，斯堪尼亞可以對核心工藝有著全部控制，從而與供應商進行更好地溝通。

大眾汽車集團旗下的卡車部門傳拓（Traton）共擁有斯堪尼亞、曼卡、國際、大眾卡車（Scania、MAN Truck&Bus、Internationa、Volkswagen Truck&Bus）四個品牌，主銷市場為歐洲與美國。

據了解，目前瑞典向中國出口的主要領域包括工業設備、船舶、機器人等工業產品，但也有越來越多的瑞典消費品企業加大了對中國市場的投入。瑞典超1萬家企業開展對華貿易，宜家、愛立信等瑞典企業長期深耕中國市場；2024年中國對瑞典投資也年增70%。

瑞典 巴西 德國

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