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遭烏控向俄軍供應重要產品 中國外交部斥：政治操弄

記者謝守真／即時報導
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烏通社報導，烏對外情報局長伊瓦先科表示，中國向20家俄軍工廠供應特種化學品、火藥和機床等國防製造業用的零部件。中國外交部27日反駁，從未向衝突任何一方提供致命性武器，堅決反對無端指責和政治操弄。（路透）
烏通社報導，烏對外情報局長伊瓦先科表示，中國向20家俄軍工廠供應特種化學品、火藥和機床等國防製造業用的零部件。中國外交部27日反駁，從未向衝突任何一方提供致命性武器，堅決反對無端指責和政治操弄。（路透）

烏通社近日報導，烏對外情報局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）表示，中國向20家俄軍工廠供應特種化學品、火藥和機床等國防製造業用的零部件。中國外交部27日對此反駁稱，從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項，堅決反對無端指責和政治操弄。

在5月27日下午中國外交部例行記者會上，針對路透記者提問，烏克蘭對外情報局局長表示，他們已確認，中國正向20家俄羅斯軍工廠供應一系列重要產品，包括特種化學品、火藥以及專門用於國防製造業的零部件。請問中國外交部對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧對此強調，中方在烏克蘭問題上的立場一貫、明確，一直積極致力於止戰停火，促和促談。「中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。烏方對此是十分清楚的，中方堅決反對無端指責和政治操弄。」

法廣網近期報導指出，伊瓦先科表示，有消息顯示，中國正在專門向軍工企業供應機床、特種化學品、火藥和零部件，並稱已確認20家俄羅斯工廠的數據。其中，2024年至2025年期間，至少有五項與中國開展航空合作的記錄，涉及設備、備件和文件。此外，還發現六批大宗特種化學品運輸。

不僅如此，伊瓦先科續指，截至2025年初，俄羅斯無人機使用的關鍵電子設備有80%來自中國。這其中包括標籤錯誤、產品命名欺騙性，以及利用空殼公司將微電子生產所需的零部件從中國走私到俄羅斯的情況。

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