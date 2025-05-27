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山東高密一化工廠爆炸 5人死亡6人失聯19人輕傷

山東高密一化工廠爆炸 5人死亡6人失聯19人輕傷

記者賴錦宏/即時報導
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山東高密友道化學有限公司發生爆炸。事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。（澎湃新聞）
山東高密友道化學有限公司發生爆炸。事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。（澎湃新聞）

據中國央視新聞，5月27日11時57分左右，山東高密友道化學有限公司一工坊發生爆炸事故。截至19時25分，事故已造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。由於該公司為生產農藥和中間原料的化學公司，國家應急管理部和環保部門已派專員增援。

據澎湃新聞報導，涉事的山東高密友道化學公司，主要生產農藥及中間原料。該公司為豪邁集團股份有限公司控股子公司，成立於2019年8月，位於山東省濰坊市高密仁及化工園區，佔地700餘畝，註冊資本10億元。

公司現有員工300餘人。該公司聚焦於高效低毒類農藥及其專用中間體，致力於農藥、醫藥及相關精細化工中間體產品的連續流技術開發、生產、銷售，目前主要產品包括氯蟲苯甲醯胺原藥及其中間體、甲氧蟲酰肼中間體2-甲基-3-甲氧基苯甲酸/醯氯、苯菌酮中間體2-甲基-6-甲氧基苯甲酸、替米沙坦中間體3-甲基-4-氨基苯甲酸、醫藥中間體2-硝基-5-甲基苯甲酸、3-硝基-4-甲基苯甲酸、2-甲基-3-硝基苯甲酸等。

「我家房屋被震得晃動，窗戶玻璃炸碎了，玻璃框都被震飛了。」發生爆炸事故的高密友道化學公司附近一位居民表示，受爆炸波及，他家裡有電器都被震出屋外。

5月27日下午，距離發生爆炸的友道化學約800公尺的一名學生表示，事發時，其聽到爆炸聲，看到教室的窗戶玻璃被震碎，事發地上空有大量黑煙。

中國國務院應急管理部派工作小組趕赴現場，應急管理部調派國家綜合性消防救援力量、國家安全生產專業救援力量前往增援，協調醫療衛生專家參與傷兵救治。

國務院

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