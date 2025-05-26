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央視記者徐德智又在聯合國帶貨 同行求代購這兩樣

中國新聞組／即時報導
外國記者們對中國穩定器的價格發出驚呼。（視頻截圖）
外國記者們對中國穩定器的價格發出驚呼。（視頻截圖）

知名央視記者許德智又火了，曾經在採訪現場被外交部長王毅點名「名氣很大」的他，近日在聯合國兩度化身超級帶貨員，攜帶的中國穩定器和手機引發外國記者討論、成功「種草」（商品推介獲認同），還有人問「能幫我從中國帶一個嗎」。

新民周刊報導，在聯合國例行發布會前，許德智帶著從中國購買的穩定器去了記者間，隨即引發其他外國記者的好奇。先是一名前排的男記者將穩定器舉起來並搖了下鏡頭，說「一會兒Steph（聯合國秘書長發言人杜雅里克）走進來，我們就這麼拍他」，接著另一名記者接話：「德智怎麼老有新玩意兒？」當大家好奇價格時，徐德智一臉「你問到重點了」的表情，說：「有趣的地方就在這裡了。」

原來這款穩定器在中國的購買價格是1999元人民幣（約277美元），而在美國，這款產品的稅前價格是366美元，加稅後將變得更貴。徐德智說完，側後方的男記者馬上請他從中國幫自己帶一個。

徐德智（圖中）在聯合會化身超級帶貨員。（視頻截圖）
徐德智（圖中）在聯合會化身超級帶貨員。（視頻截圖）

在美國，這款穩定器的稅前價格是366美元。（視頻截圖）
在美國，這款穩定器的稅前價格是366美元。（視頻截圖）

這不是徐德智第一次在聯合國「帶貨」。2024年10月，徐德智在休息期間拿出了一款折疊手機，瞬間捕獲了在場外國記者的目光。一位女記者小心翼翼地試用手機，驚訝的神情讓人會心一笑，這種互動不僅打破了會議的沉悶氣氛，也讓這款折疊屏手機成為了那天的「明星」。

外國記者對中國折疊手機驚呼連連。（視頻截圖）
外國記者對中國折疊手機驚呼連連。（視頻截圖）

徐德智接連在聯合國「帶貨」，不僅展示了中國科技的吸引力，同時也預示著中國品牌在全球市場的無限潛力。與蘋果、三星等傳統品牌相比，中國製造已絲毫不遜色，從「廉價替代品」轉變為高端科技產品。

徐德智是央視總台駐紐約記者，目前主要負責聯合國相關新聞工作，之前曾擔任央視駐大馬士革站記者，完整報導了敘利亞危機。不論是在戰火紛飛的敘利亞還是風雲變幻的聯合國，徐德智僅憑一部手機就可以完成出鏡、拍攝、導播、衛星傳輸全流程，甚至在轟炸中進行實時直播，實現了「一人即一支隊伍」的移動端全鏈條報導。

而徐德智在國際舞台的戰績也獲得外交部長王毅的肯定。2024年9月，王毅在紐約聯大行程中，遇到了徐德智，還對他親切打招呼，勉勵他：「小伙子，名氣很大呀」。徐德智上前握手，王毅接著說：「經常在電視上看到你，見到真人了。」此舉也讓徐德智的知名度再度暴漲。

中央廣播電視總台駐紐約記者徐德智。（取材自新民周刊）
中央廣播電視總台駐紐約記者徐德智。（取材自新民周刊）

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