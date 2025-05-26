穆迪維持A1評級 中國財政部：對中經濟好轉的正面反映

面對經濟成長放緩和關稅戰等議題，中國官方幾次對國際信評機構的評級作出回應。路透

面對經濟成長放緩和關稅 戰，中國官方對國際信評機構的評價格外重視。對於穆迪維持中國主權信用評級「A1」和負面展望不變，中國財政部 26日表示，穆迪作出維持中國主權信用評級穩定的決定，是對中國經濟好轉前景的正面反映。

國際信評機構穆迪26日發布報告，決定維持中國主權信用評級「A1」和負面展望不變。中國財政部今對此發布訊息稱，近日，財政部有關負責人對上述問題接受了記者採訪。

該負責人表示，我們認為，去年第四季以來，中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策，經濟指標回升向好，市場預期和信心穩定，債務中長期可持續性增強，穆迪作出維持中國主權信用評級穩定的決定，是對中國經濟好轉前景的正面反映。

中國財政部有關負責人還說，當前，全球經濟發展面臨動能不足、地緣政治衝突加劇、國際經貿秩序動蕩不居等多重風險挑戰，經濟運行的不確定性增加。在此背景下，中國經濟實現良好開局，高質量發展「向新向好」，生產和消費需求穩中有升，經濟運行穩定性、協調性持續增強，充分展現出強勁韌性和蓬勃活力。

他稱，下一步，一系列增量政策和存量政策還將協同發力、持續顯效，為經濟高質量發展提供堅實支撐。無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。

值得注意的是，本月初，中國財政部才對另一國際信評機構惠譽 ，將中國主權信用評級「A+」調降至「A」回應稱，此舉失之偏頗，不能充分客觀反映中國實際情況和國際市場對中國經濟回升好轉的一致認知，對此中方不予認可。

在經濟成長放緩和國際經貿、地緣政治的不確性性，以及中國公共財政風險增加下，惠譽去年5月就將中國當時「A+」主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，另，標普去年6月發布報告，維持中國「A+」評級及「穩定」展望；穆迪去年7月也維持「A1」評級。