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金融時報：解放軍已提升對台發動突襲能力

中央社倫敦26日綜合外電報導
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「金融時報」引述台灣和美國官員及專家說法報導，中國解放軍已提升對台發動突襲的能力，包括更快速的空中和軍事行動、新型火箭炮系統以及更敏捷的兩棲作戰和空降部隊。路透
「金融時報」引述台灣和美國官員及專家說法報導，中國解放軍已提升對台發動突襲的能力，包括更快速的空中和軍事行動、新型火箭炮系統以及更敏捷的兩棲作戰和空降部隊。路透

「金融時報」引述台灣和美國官員及專家說法報導，中國解放軍已提升對台發動突襲的能力，包括更快速的空中和軍事行動、新型火箭炮系統以及更敏捷的兩棲作戰和空降部隊。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，一位台灣高階軍事官員表示，中國空軍和飛彈部隊的實力已提升至可以「隨時從平時狀態轉換至戰時行動」的程度。

其他台灣國防官員則說，中國解放軍目前的行動包含在發動侵台的港口附近持續訓練兩棲部隊、陸軍航空部隊處於戰備狀態隨時待命空降台灣，以及部署一種能夠打擊台灣全境的新型火箭炮系統。

這些兩棲部隊擁有更多樣化的運輸設備、偵察能力以及更廣泛的武器，有助提升獨立作戰能力。其中包含射程達300公里的PCH-191多管火箭炮系統，可從中國沿岸打擊台灣任何地方，其射程與短程飛彈相似，但價格更低、可更快速重新裝填，而且因為能從卡車上發射，因此更難偵測到。

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將今年2月指出，目前「很接近」以演習名義掩飾備戰的時刻。

去年10月，中國一天之內出動153架次戰鬥機飛赴台灣附近，凸顯其強大的空中力量。

一名台灣國防官員表示，解放軍空軍之所以能增強空中戰力，是因為透過配備新型戰機以及運油-20空中加油機，「擴大了作戰半徑」，新型戰機包括殲-10、殲-11、殲-16及殲-20，均無須在中國沿海基地加油，就可直接從內陸基地飛至台灣。

前台灣陸軍司令部主任教官楊太源表示，若要攻台，中國軍艦「必須在戰爭一開始就儘早駛入太平洋」，以免戰事爆發後被困在較靠近中國的海域。

一名美國國防官員表示，解放軍海軍和中國海警局長期在台灣周圍部署大約12艘艦艇，加上附近可支援的港口，意味解放軍海軍及其相關船艦可能於「數小時內具備封鎖台灣的實際能力」。

上述台灣國防官員強調，中國軍艦的存在，意味北京可能在毫無預警下發動空襲。台灣正嚴密監控解放軍在驅逐艦或075型兩棲攻擊艦上使用的直升機類型，這些直升機可空降特種部隊至台灣。他表示：「透過這些海上前沿部署，他們已縮短前往台灣的距離和時間。」

中國於美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後實施對台軍演。美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College, USAWC）專攻中國解放軍問題的專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）表示，在針對裴洛西訪台而進行的軍演中，解放軍分別在不同日期演練不同作戰行動，例如火箭炮和飛彈、海軍與空軍演習。

他認為：「這反映解放軍再度聚焦於台灣，並為實際作戰能力奠基。」

一位台灣高階軍事官員表示，解放軍只需要「極少的轉換時間」就能發動攻擊，因為解放軍「正不間斷地在自家基地進行訓練，而且已經駐紮在非常接近登船港口的地點」。

解放軍 裴洛西 眾議院

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