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美晶片管制 騰訊百度靠囤貨、軟體優化突破重圍

編譯任君翔／綜合外電
騰訊（Tencent）及百度（Baidu）這兩家中國最大科技公司，近日揭露如何在美國加強管制關鍵半導體管制的下，持續在全球人工智慧（AI）競賽中生存。路透
騰訊（Tencent）及百度（Baidu）這兩家中國最大科技公司，近日揭露如何在美國加強管制關鍵半導體管制的下，持續在全球人工智慧（AI）競賽中生存。路透

中國兩家最大科技公司騰訊（Tencent）及百度（Baidu），近日揭露如何在美國加強管制關鍵半導體之際，持續在全球人工智慧AI）競賽中生存。

CNBC報導，兩家公司高層日前在財報電話會議中，提及三種因應美國晶片管制的方法：累積晶片庫存、增進AI模型效率，以及採用中國本土半導體。

騰訊總裁劉熾平表示，公司先前已購入數量可觀的晶片庫存。他所指的是圖形處理器（GPU），此種半導體已成為訓練大型AI模型的黃金標準。

劉熾平說，美國企業相信必須擴大GPU叢集，來創造更先進的AI，但騰訊可以透過更小的GPU叢集，就達到良好的訓練效果。他說，「這實際上幫助我們審視現有的高階晶片庫存，並說應該有足夠的高階晶片，能繼續訓練接下來幾代模型」

關於推理（AI實際執行任務，而非僅是訓練的過程），劉熾平表示，騰訊正透過「軟體最佳化」來改善效率，以便用相同數量的GPU，來執行特定功能。騰訊正研究採用毋需龐大算力的更小型模型，並採用能在中國取得的客製化晶片及半導體。

中國最大搜尋引擎公司百度，宣揚所謂的「全端」能力，也就是結合雲端運算基礎設施、AI模型以及奠基於這些模型之上的實際運用，比如旗下的文心一言（ERNIE）AI聊天機器人。

百度雲端AI部門總裁沈抖表示：即便無法獲取最先進晶片，該公司獨樹一幟的全端能力，足以打造強大的應用程式。並讚揚中國本土科技公司在AI半導體領域的進展，有助減緩美國晶片管制的衝擊。

中國在過去數年加速發展本土晶片設計及製造。多數專家同意，北京在GPU及AI晶片領域尚未跟上美國，但已有進展。Gartner半導體分析師古普塔（Gaurav Gupta）說，目前囤貨是中國公司因應出口限制的方式，中國在半導體科技領域也取得一定進展，雖仍落後於美國。

AI 百度 人工智慧

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