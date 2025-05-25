美中貿易戰 專家：雙方貿易衝突未完 後續談判複雜

中國專家提醒，中國應該意識到，美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必是複雜而艱難的，要有清醒認識。圖為美中國旗示意圖。(路透)

美中日前在日內瓦達成關稅 協議，儘管進入90天的「休戰期」，雙方的各種角力戰仍持續進行。有中國專家近日提醒，儘管美中達成協議，但中國應該意識到，美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必將是複雜而艱難的，對此要有清醒認識。

中國世界貿易組織研究會外顧委委員霍建國近日於中國央媒《經濟日報》旗下「中國經濟網」撰文指出，輿論普遍認為，中國對美關稅戰取得積極效果。面對美方霸凌行徑和非理性操作，中國以負責任大國的態度，對美進行有力反制，對此應予以積極的肯定。但也應意識到，中美貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必將是複雜而艱難的，對此要有清醒認識。

霍建國表示，美國對全球加徵所謂「對等關稅」後，美國國內政治經濟態勢發生較大變化，首先是美國的消費者難以承受物價上漲和貨物短缺的影響，美方關稅政策也遭到了美國商業巨頭的反對和抵制，甚至在美政府團隊內部也出現了巨大分歧。

其次，霍建國提到，美國的經濟運行指標出現明顯的負面變化，美經濟衰退和可能陷入滯脹的預警信號已經說明加徵關稅問題的嚴重性。更令美方頭痛的是，若未及時止損，美國經濟指標第二季一旦大幅下滑，三季再作出停損的決定恐為時已晚。美國經濟如果在新政府上台第一年出現衰退，將影響其中期選舉。

鑑於以上角度，霍建國分析，不排除美方為了停損經濟而採取緩兵之計的可能性。一旦美國內部政治經濟矛盾緩解，美方關稅威脅或許捲土重來。

此外，霍建國再指，從對美鬥爭的長期性和複雜性角度來看，中國不僅應做好對美談判的充分準備，更應做好長期鬥爭的準備。對美鬥爭的真正底氣來自國內經濟的繁榮發展，繼續努力做好穩就業、穩企業、穩市場和穩預期的各項工作，就能夠增強對美鬥爭的信心和力量。

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