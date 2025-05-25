我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了

美中貿易戰 專家：雙方貿易衝突未完 後續談判複雜

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國專家提醒，中國應該意識到，美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必是複雜而艱難的，要有清醒認識。圖為美中國旗示意圖。(路透)
中國專家提醒，中國應該意識到，美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必是複雜而艱難的，要有清醒認識。圖為美中國旗示意圖。(路透)

美中日前在日內瓦達成關稅協議，儘管進入90天的「休戰期」，雙方的各種角力戰仍持續進行。有中國專家近日提醒，儘管美中達成協議，但中國應該意識到，美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必將是複雜而艱難的，對此要有清醒認識。

中國世界貿易組織研究會外顧委委員霍建國近日於中國央媒《經濟日報》旗下「中國經濟網」撰文指出，輿論普遍認為，中國對美關稅戰取得積極效果。面對美方霸凌行徑和非理性操作，中國以負責任大國的態度，對美進行有力反制，對此應予以積極的肯定。但也應意識到，中美貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必將是複雜而艱難的，對此要有清醒認識。

霍建國表示，美國對全球加徵所謂「對等關稅」後，美國國內政治經濟態勢發生較大變化，首先是美國的消費者難以承受物價上漲和貨物短缺的影響，美方關稅政策也遭到了美國商業巨頭的反對和抵制，甚至在美政府團隊內部也出現了巨大分歧。

其次，霍建國提到，美國的經濟運行指標出現明顯的負面變化，美經濟衰退和可能陷入滯脹的預警信號已經說明加徵關稅問題的嚴重性。更令美方頭痛的是，若未及時止損，美國經濟指標第二季一旦大幅下滑，三季再作出停損的決定恐為時已晚。美國經濟如果在新政府上台第一年出現衰退，將影響其中期選舉。

鑑於以上角度，霍建國分析，不排除美方為了停損經濟而採取緩兵之計的可能性。一旦美國內部政治經濟矛盾緩解，美方關稅威脅或許捲土重來。

此外，霍建國再指，從對美鬥爭的長期性和複雜性角度來看，中國不僅應做好對美談判的充分準備，更應做好長期鬥爭的準備。對美鬥爭的真正底氣來自國內經濟的繁榮發展，繼續努力做好穩就業、穩企業、穩市場和穩預期的各項工作，就能夠增強對美鬥爭的信心和力量。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅

上一則

他躺ICU搶救寫欠條？律師找錯人、告錯人 江西法院判錯人

下一則

ATM將走入歷史？中國5年消失30萬台 只剩80萬台

延伸閱讀

理財專家：掌握5金錢原則 在生活中擁有權力

理財專家：掌握5金錢原則 在生活中擁有權力
川普宣布上周為「世界貿易周」 將加強對抗貿易不公

川普宣布上周為「世界貿易周」 將加強對抗貿易不公
川普為何對歐盟出手？川顧問：關稅談判不積極、未對中課稅

川普為何對歐盟出手？川顧問：關稅談判不積極、未對中課稅
中官媒：川普封殺哈佛國際生 4天造一口黑鍋 扔給中國

中官媒：川普封殺哈佛國際生 4天造一口黑鍋 扔給中國

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30
南韓大選出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

2025-05-24 12:30

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷
現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收