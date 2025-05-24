我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子蘋果店外展長槍嚇壞路人 巴沙迪那警察將他撂倒

哈佛被禁招國際生 台灣學生：暑假到了能不能回家？

廣東台山為開發案 擅改白海豚保護區範圍

中央社上海24日電
廣東江門中華白海豚省級自然保護區範圍調整示意圖。(台山市政府官網)
廣東江門中華白海豚省級自然保護區範圍調整示意圖。(台山市政府官網)

廣東台山以國家重大工程為由將調整白海豚保護區範圍，匿名專家背書，工程造成區域海域升溫影響有限；環保人士質疑，應採取措施減緩影響，不是反倒將受影響範圍劃出保護區。

中華白海豚多簡稱為白海豚，中國將其列為國家一級保護動物。廣東台山以國家重大工程為由，將調整廣東江門中華白海豚省級自然保護區範圍，這個保護區坐落於台山市大襟島至三杯酒島附近海域，台山市為江門市代管縣級市。

財新網報導披露，根據官方公告，這項國家重大工程將造成周邊海域溫度改變，不符合保護區第一類水質要求，於是擬將受影響區域移出保護區範圍。第一類水質要求為，人為造成海水升溫，夏季不超過當地攝氏1度，其他季節不超過2度。

被波及範圍牽涉保護區的核心、緩衝、實驗等3區塊，擬遷出面積為1296.94公頃，為保證保護區經調整後面積不減少、保護強度不降低，擬再將保護區小襟島西側面積1320.84公頃海域納入範圍，保護區面積經調整後反倒增加。

報導內容引述匿名專家意見指稱，國家重大工程帶來的海域溫度改變對於白海豚影響有限，儘管缺乏海水升溫對於白海豚影響的研究，不過這塊保護區附近有台山火電廠、台山核電廠一期，運作多年下來，附近白海豚「還是多得不得了」。

專家認為，白海豚是哺乳動物、體溫保持恆溫，「哪裡有食物牠就往哪裡跑，不是溫度高了1度牠就不去了」，保護區的調整是為了解決法律問題，即使水溫超標對於白海豚沒有影響，不過法律就是得被遵守。

一名環保組織工作人員表示，政府提出的調整方案不符合2023年推出的「廣東省自然保護區建立和調整管理規定」，該規定要求國家一級重點保護物種及其棲息地、原生地，在調整時不能調整核心區，現在卻要將核心區劃為非保護區。

這名環保組織工作人員認為，國家重大工程造成保護區水溫不符合水質要求，應該是要透過措施、技術緩解開發案對於保護區造成的影響，不是反而將保護區受影響範圍遷出去。

廣東台山對於保護區範圍調整等公告未具體提及是哪個國家重大工程項目，報導檢視中國廣核集團有限公司對外公開資料、採購內容後，推估這項國家重大工程為核電廠機組擴增工程。

山火

上一則

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

延伸閱讀

馬州切薩皮克灣生蠔量 20年增逾3倍

馬州切薩皮克灣生蠔量 20年增逾3倍
北聖荷西前日裔農場 新大型住房開發案動工

北聖荷西前日裔農場 新大型住房開發案動工
廣東肇慶遊覽車撞山 釀2死2重傷

廣東肇慶遊覽車撞山 釀2死2重傷
亞裔傳統月 曼哈頓華埠展廣東台山文化

亞裔傳統月 曼哈頓華埠展廣東台山文化

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
一張被稱為「死亡合影」的照片近日傳遍中國業界，其中分別為時任紫光集團董事長趙偉國等六人。左起為：時任紫光集團聯席總裁刁石京、華芯投資總裁路軍、紫光集團董事長趙偉國、國家積體電路產業投資基金總經理丁文武、紫光集團總裁張亞東及紫光集團聯席總裁齊聯。（取材自觀察者網）

網路瘋傳一張「死亡合影」 讓中國晶片界引以為恥

2025-05-20 04:15
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
南加五郊狼圍攻流浪犬 激戰一小時結局未想到

南加五郊狼圍攻流浪犬 激戰一小時結局未想到
川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行

川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」