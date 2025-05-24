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李強抵達印尼訪問 喊話進一步弘揚「萬隆精神」

記者廖士鋒／即時報導
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李強(左)24日下午抵達雅加達，當地官方在機場迎接。（圖／截自印尼總統秘書處Youtube帳號）
李強(左)24日下午抵達雅加達，當地官方在機場迎接。（圖／截自印尼總統秘書處Youtube帳號）

中國總理李強目前已經抵達印尼雅加達開展訪問，他表示，中國和印尼作為發展中大國和全球南方重要力量，應當進一步弘揚萬隆精神，加強團結協作，推動各方踐行真正的多邊主義，攜手應對挑戰，共促共用繁榮。

據新華社，李強24日上午「乘包機離開北京」，並於同日下午抵達雅加達哈利姆國際機場，印尼投資與下游化部長羅山（Rosan Roeslani）和中共駐印尼大使王魯彤等到機場迎接。

李強表示，中國和印尼是隔海相望的友好鄰邦、命運與共的親密夥伴。建交75年來，兩國關係長足發展，傳統友誼歷久彌堅，務實合作成果豐碩，樹立了「發展中大國」聯合自強、互利共贏的典範。他提到去年，中國國家主席習近平同印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）兩度會晤，就構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體達成重要共識，雙方深化各領域合作迎來新的機遇。中國願同印尼方一道努力，持續夯實「五大支柱」合作格局，不斷豐富中印尼命運共同體的時代內涵，攜手走好現代化道路，為地區和世界的和平穩定發展貢獻更大力量。

李強並指出，今年是萬隆會議召開70周年。70年來，團結、友誼、合作的萬隆精神為亞非國家獨立自主發展提供指引，為全球南方國家團結合作注入動力，已經成為國際關係的重要準則。

他強調，當前世界百年變局加速演進，各國發展面臨諸多共同挑戰。中國和印尼「作為發展中大國和全球南方重要力量」，應當進一步弘揚「萬隆精神」，加強團結協作，推動各方踐行真正的多邊主義，攜手應對挑戰，共促共用繁榮。

消息指，訪問印尼期間，李強將同印尼領導人會談、會見，出席工商界活動。

印尼廣播電台（RRI）則援引印尼外交部發言人蘇米拉特（Roy Sumirat）說法指出，李強已確定將與普拉伯沃會晤，其他議程尚待確定。李強還將出席中印尼商務晚宴。他此次訪問也將簽署多個領域的諒解備忘錄，包括衛生、旅遊和出口協議。各項諒解備忘錄仍處於最終敲定階段，並將適時公開公布。印尼總統秘書處（Sekretariat Presiden）在Youtube播出的影片顯示，中國副外長孫衛東也在場迎接李強，隨後大批警車開道護送李強前往飯店。

中國外交部先前宣布，李強將於5月24日至26日對印尼進行正式訪問，並將於5月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的「東協—中國—海合會峰會」。

印尼 李強 哈利

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