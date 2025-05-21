南海爭議升溫 耿爽聯合國舌戰美代表

中國常駐聯合國代表團臨時代辦耿爽。(路透)

中菲在南海爭議海域的衝突升溫，菲律賓和美國正舉行第6次代號「海事合作活動」（MCA）的聯合演習，同時，中國常駐聯合國 代表團臨時代辦耿爽 ，20日在安理會海上安全問題公開辯論會發言時，指美國才是南海安全穩定的最大威脅。

新京報報導，耿爽強調，安理會並不是討論南海問題的合適場所。美國代表在發言中提到了南海問題，中方對此表示堅決反對。

耿爽稱，首先，美國打著航行自由旗號，頻繁派遣軍用艦機到南海耀武揚威，並且公開在地區國家間挑撥離間，美國才是對南海安全穩定的最大威脅。 其次，中方致力於與有關當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，透過對話協商妥善處理涉海分歧。他指南海仲裁案所謂的「裁決」是非法的、無效的，中方不接受，也不承認。

他還提到，在中國和東協國家共同努力下，當前南海的局勢總體保持穩定。中方有決心，也有能力將南海建成和平之海、友誼之海、合作之海；最後，他稱中方希望美方能夠恪守關於一個中國的承諾。

耿爽表示，美國代表的發言與會上其他國家的發言格格不入。聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及其他代表發言都是圍繞如何維護海上安全，開展國際合作，美國發言卻藉機對其他國家肆意攻擊和抹黑打壓，「中方希望美國能與各國一道能為維護海上安全發揮建設性作用。」

對於本次公開辯論會的主題，耿爽在會上發言時稱，海洋孕育了生命，聯通了世界，促進了發展，是全人類的共同家園。呵護共同家園、維護海上安全、加強全球海洋治理，對促進世界和平穩定與發展繁榮具有重要意義，也是各國的共同責任。

耿爽也表示，要秉持海洋命運共同體理念，讓海洋真正成為促進交流、合作共贏的紐帶，而不是脫鉤斷鏈、彼此隔絕的鴻溝。要維護公正合理的海洋秩序。堅持一體適用海洋法，杜絕選擇性適用和雙重標準；要共同維護海上安全穩定。挑動海上陣營對抗和零和博弈不符合任何一方利益；要攜手加強全球海洋治理。他稱「中國將始終做全球海洋治理的建設者、全球海洋可持續發展的推動者、全球海洋安全穩定的維護者。」