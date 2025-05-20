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對美中談判存觀望態度 通用暫停出口到中國市場

記者林宸誼／即時報導
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國汽車巨頭通用（GM）決定暫停出貨到中國市場，視美中的談判狀況再決定下一步。（路透）
國汽車巨頭通用（GM）決定暫停出貨到中國市場，視美中的談判狀況再決定下一步。（路透）

美中日前宣布關稅戰休兵，雙方互加關稅暫緩90天，讓企業暫時獲得喘息，但企業仍存觀望態度。美國汽車巨頭通用（GM）決定暫停出口到中國市場，視美中的談判狀況再決定下一步。

路透報導，通用汽車發言人證實，15日已通知中國員工和經銷商，銷至中國的美製車款全數暫停出口，原因是美中經貿談判仍在進行中，只能靜觀其變，將密切關注後續進展，以適時調整因應策略。

通用汽車在中國經營高檔進口車平台道朗格（The Durant Guild），將高級豪華休旅車Chevrolet Tahoe（太浩）、豪華越野休旅車Yukon（育空）等明星車系引入中國市場。

通用汽車發言人指出，進口車銷量占通用中國市場銷量不到千分之一，基於經濟前景未明，公司決定重組道朗格進口業務，並且將持續保持彈性，靈活調整中國營運布局。

俄羅斯衛星通訊社報導，通用汽車公司還透過與中國上汽集團的合資企業在中國銷售汽車。該公司總部位於廣西壯族自治區柳州市。

彭博報導，道朗格進口業務缺席上個月舉行的中國最大的汽車行業盛會「上海車展」，這可能代表面臨困境。

但隨著中美之間貿易緊張局勢的升級，汽車製造商陷入困境，面臨著實際上阻礙貿易的繁重關稅。在中美於12日同意降低90天的關稅「休戰」之前，從美國進口到中國的商品面臨超過100%的關稅。美國福特汽車公司上周也宣布，將停止向中國供應 SUV、皮卡和跑車。

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