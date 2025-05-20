中國4月黃金進口猛增73% 創11個月新高

中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高。（美聯社）

中國海關資料顯示，中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高，月增幅高達73%。與此同時，鉑金進口量也創新一年來最高，4月進口11.5噸。

盡管金價 創歷史新高，但中國4月黃金進口單月飆升73%，創近一年最高水準，人行為滿足投資避險需求，4月份向部分商業銀行分配新進口配額。

中國黃金進口量大增，這個大幅成長的時間點發生在金價反復創下歷史新高、甚至一度觸及每盎司3,500美元的背景下，這種逆勢增長凸顯投資者對黃金的旺盛需求，即便在高價環境下，購買意願依然強勁。

4月份人行向部分商業銀行分配新進口配額的舉措，是推動進口激增的關鍵因素。值得注意的是，人行對實物黃金流動實施嚴格管控，通常僅向特定指定銀行發放進口許可和配額。

這一舉措明顯旨在回應貿易戰 期間機構投資者和散戶對避險資產的強烈需求。中國國內投資者正大量轉向黃金以對沖日益升級的地緣政治不確定性，這已成為推動今年早些時候黃金價格強勁上漲的重要動力。

雖然隨著貿易局勢可能緩解的希望升溫，5月中美各取消91%的加徵關稅 ，金價出現了一定回落，但分析指出，人行持續購買黃金以分散美元資產配置的戰略舉措預計將進一步支撐金價。

值得注的是，受到中國珠寶商與投資者們對鉑金的需求意外激增，使得4月中國整體鉑金進口量達到一年以來最高水準，這種兼具避險與首飾製造屬性的貴金屬近年來價格長期萎靡，但隨著同屬避險與裝飾金屬的黃金猛漲至3,500美元創下歷史最高點，鉑金有望接力黃金迎來新一輪強勁漲勢。

在黃金價格暴漲且波動範圍劇烈之際，鉑金因價格長期相對穩定而更具投資與首飾購買吸引力。至少消費端與珠寶商們轉向鉑金首飾的核心原因在於去年黃金類珠寶銷量開始下滑—主要由於黃金價格高昂且波動性較大，長期經營黃金珠寶的商家們紛紛轉向鉑金類首飾產品，欲購買首飾的消費者也愈發青睞鉑金，交易員們也將避險目光投向這種更廉價的貴金屬。

此外，鉑金需求的不斷增長可能會耗盡已經在不斷減少的鉑金庫存，預計整個6月和七月市場仍將保持緊張進而推動鉑金價格大漲，今年迄今為止鉑金價格已上漲10%。